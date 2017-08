Trotamundos BBC logró una importante victoria en el Gimnasio Campeones Mundiales del 97 de San Cristóbal, con marcador de 1 gol por 0, ante el Deportivo Táchira Fs.C para dividir honores en la carretera y volver a la cima de la División Centro Occidental con 14 unidades luego de disputar la cuarta jornada de la Liga Superior de Futsal Venezuela (LSFV).

El cuadro valenciano, luego de caer anoche ante los “aurinegros” 6 por 1, salió al tabloncillo con Oliver Parra (guardameta), Hansel Froilán, Greydelvid Terán, Libis Esteira y Paolo Sánchez como quinteto inicial. Por su parte los locales tuvieron a Carlos Vásquez (guardameta), Hender Chávez, Edgar Rodríguez, Luís Ariza y Michael Gelvez como titulares para este compromiso.

Los dirigidos por Luis Vinicio Matheus salieron con la determinación de arrasar desde el inicio del choque, acción que logró la conversión de Paolo “El Palomo” Sánchez cuando apenas transcurrían dos minutos de juego. Con la ventaja en el compromiso, los azules (hoy de blanco por ser visitantes) pudieron controlar al rival en las primeras de cambio y fabricar par de ocasiones frente al arco del Táchira.

Poco a poco los anfitriones fueron recuperando el dominio de la esférica y encimándose a la portería azul. Oliver Parra tuvo una actuación sobresaliente en la primera mitad al evitar, no solo en una, sino en varias oportunidades el gol aurinegro con buenas intervenciones. La defensa de “Corazón Guerrero” también ayudó a mantener el cero en la arquería y finalizar la etapa inicial con la ventaja en el encuentro.

“Este es el grupo más difícil. Con mucha competitividad y realmente muy parejo. Ayer tuvimos algunas desatenciones y eso realmente nos condicionó el partido. No me gustó el trabajo táctico de anoche y por eso quizás el juego no fue tan nivelado. Pero hicimos las correcciones y estoy satisfecho por la labor realizada”, indicó Matheus al finalizar el choque.

Ya para el inicio de la segunda parte, el Deportivo Táchira Fs.C buscó incesantemente el empate. Los azules vivieron un asedio constante por parte del cuadro anfitrión pero con el paso de los minutos lograron manejar las acciones de peligro y el dominio del “amarillo y negro”. Parra de nuevo fue clave para mantener imbatido el arco trotamundero, la última línea cubrió los espacios de buena forma, las fallas a la hora de definir por los locales jugaron a favor del visitante y al final se logró concretar un importante lauro fuera de casa.

“Venía con algunos problemas físicos, algunas contracciones”, expresó “La Locura” Parra quien fue la figura del choque. “Sin embargo, ya hoy me sentía mucho mejor, pude jugar y logramos la victoria. Ahora es importante esta jornada que viene en casa, de esos juegos depende la clasificación y si logramos un buen resultado podremos pensar en la postemporada”, puntualizó el arquero marabino.

La próxima serie para Trotamundos BBC será este lunes 14 y martes 15 en el Forum de Valencia. El conjunto azul disputará sus últimos dos encuentros en casa, de la primera fase, cuando reciba a Portuguesa FC con la misión de cerrar su clasificación a la próxima instancia de la Liga Superior de Futsal Venezuela.

