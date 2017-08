El asesinato de Kelvis Valbuena, ocurrido este martes 8 de agosto en el terminal nacional del aeropuerto de Maiquetía, deja en evidencia nuevamente los niveles de inseguridad que se registran en el principal aeropuerto del país.

Para el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, José Manuel Olivares, lo ocurrido es reflejo de la pésima actuación del gobernador de la entidad, Jorge García Carneiro y de la negligencia de la directiva del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM).

“García Carneiro se llena la boca diciendo que Vargas es el estado más seguro del país, pero es el estado donde cualquier delincuente armado llega entra a las instalaciones de un aeropuerto, saca un arma y asesina con total impunidad. Yo me pregunto, dónde están las políticas de seguridad, qué pasó con la orden dada por el gobernador de prohibir el ingreso de motos al aeropuerto, que fue anunciada con bombos y platillos y sólo se aplicó por dos meses. Tan sencillo que todo lo que les importa es obras que dejen comisión y no acciones que garanticen seguridad, salud y estabilidad social a los guaireños. ¿Dónde quedó la orden de García Carneiro de prohibir ingreso de motos en aeropuerto de Maiquetía?. Pues de adorno, como todo lo que él hace”, indicó el parlamentario, quien recordó que García Carneiro habría publicado un decreto en marzo del 2016, donde quedaba prohibido el ingreso de motorizados a cualquier área del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La medida fue aprobada tras el asesinato de un marinero egipcio, quien transitaba desde la terminal internacional a la nacional y una pareja de motorizados los interceptó para robarlo.

“Lo peor de este hecho es que fue realizado a plana luz del día y pudo haber tenido mayores consecuencias, pues había otros pasajeros en el área. Un video del hecho se hizo público, captado por las cámaras de seguridad y se aprecia que no hay ningún funcionario de seguridad en la zona”.

Olivares también fustigó al equipo directivo y de seguridad del Aeropuerto de Maiquetía. “Para los jefes del destacamento de la Guardia Nacional que custodian la zona pública del aeropuerto de Maiquetía y para la directiva del IAIM, más peligroso es la resencia de los líderes de la oposición o de cualquier protesta que se haga en las instalaciones aeroportuarias, que un delincuente armado. No hacen su trabajo. Ni les importa si el aeropuerto es seguro o no, porque no les importa la vida de los usuarios. A ellos les interesa es la persecución política. Esta gente ha convertido el aeropuerto de Maiquetía, orgullo de los varguenses, en un terminal de quinta categoría. En un terminal inseguro y de pésimo servicio”, aseguró el parlamentario guaireño.

