La búsqueda de Marvinia Jiménez, activista salvajemente golpeada en 2014 por la Guardia del Pueblo en la Isabelica, se intensifica. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) detuvieron a varios miembros de su familia la tarde de este miércoles en el estado Carabobo.

Familiares de Jiménez denunciaron que una comisión del Sebin y del Conas detuvo a un tío, al hermano y al ex esposo de la mujer que trabajaba como costurera.

Una publicación del Nacional Web, el hermano de la activista, Alejandro Jiménez, aseguró que ellos desconocen el paradero de Jiménez. “Nosotros no tenemos esa información, no sabemos su paradero. Nos llevaron tratando de saber dónde está ella“, expresó.

Comentó que se encontraba en su casa cuando llegaron los efectivos preguntándole “que dónde se encontraba el papá del hijo de Marvinia”. “Tuve que llevarlos, y cuando llegamos al lugar donde estaba el padre del niño y ex esposo de mi hermana, Will Casadiego, le hicieron unas preguntas y le dijeron que tenía que acompañarlos hasta la sede del cuerpo de seguridad. Luego me trajeron hasta mi casa y no sabemos dónde está”, dijo.

Los parientes también manifestaron que Martin Palma, de 73 años de edad, fue llamado por los efectivos de seguridad para que les brindara información sobre dónde vivía Marvinia Jiménez.

Palma bajó y habló con los funcionarios a los que les explicó que subiría a vestirse para acompañarlos.

“En ningún momento fue maltratado por los efectivos, él se montó en la camioneta y se lo llevaron detenido”, expresó Elisenda Coromoto Jiménez, esposa de Palma y madre de crianza de la activista, quien detalló que horas más tarde Palma fue llevado de regreso a su vivienda.

La familia espera conocer por qué los cuerpos de seguridad se encuentran buscando a Jiménez.