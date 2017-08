El presidente de la República Nicolás Maduro dijo que como jefe del Ejecutivo Nacional se subordina a los poderes “plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos” de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos para dirigir los poderes de la República (…). Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, dijo al iniciar su discurso en una participación especial que hace la tarde de este jueves ante esa instancia parlamentaria.

La mañana de hoy la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, anunció la publicación en Gaceta Oficial del decreto que garantiza el funcionamiento en armonía de ese Parlamento con los poderes públicos del Estado. Resaltó que todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la ANC y están obligados a cumplir los actos que emanen desde esta instancia.

El Jefe de Estado aseguró que “la esperanza de un país entero está en su ANC”.

Un mismo edificio para dos parlamentos

El primer mandatario nacional expresó además su placer por estar en el Salón Hemiciclo de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, el cual destacó es el oficial para que la ANC realice sus sesiones.

“Están conviviendo en paz y armonía la ‘vieja Asamblea adeco-burguesa’ y la magna ANC”, aseguró, al referirse a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora.

Acusación contra la Asamblea Nacional

Sin embargo, con documentos en mano, acusó que desde el primer día de su instalación, en enero de 2016, la “Asamblea Nacional ‘adeco-burguesa’” lo que ha hecho es “sabotear, negar, obstaculizar, dañar, amenazar, nacional e internacionalmente”.

Se trataba de dos cartas “entre muchos documentos”, que entregó a la Comisión de la Verdad y la Vida, de las cuales asegura son pruebas de que el actual Legislativo Nacional en manos de la oposición “ha girado cartas a embajadas, organismos multilaterales, bancos mundiales, bancos internacionales y a la Asociación Bancaria Nacional para que se le nieguen a Venezuela nacional e internacionalmente créditos necesarios para su actividad económica y comercial”.

“Hace falta hacer justicia con eso”, les señaló a los constituyentistas. “Yo aspiro que la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz cite a estos involucrados y se haga justicia frente al daño que se ha pretendido a nuestro país”, puntualizó.

“Que vaya a la cárcel quien llamó a la violencia y a la muerte”

Prosiguiendo con las condenas que presentaba, el presidente Maduro repudió que en los 120 días recientes la oposición solo llamara a “la intolerancia, a la violencia”, con el saldo de más de 100 muertos. Por eso también le pidió a la presidenta de la ANC “establecer uno por uno los responsables de su pérdida física, la reparación de las víctimas y la justicia severa sobre los responsables de cada muerte”.

“Para llegar a la paz hay que transitar la verdad, hay que llegar a la justicia, a la reparación de las víctimas”, destacó más adelante.

A los líderes de la oposición les reprochó “tanto nadar para llegar al CNE, a la oficina de Tibisay Lucena, tanta destrucción ¿para qué?. Lo único que lograron es que hoy haya una magna y soberana ANC, ese es el único logro de su violencia, y que haya elección de gobernadores, es el único logro”.

Y al destacar que con la ANC llegó la paz a Venezuela, aseguró que con ella también se dará la justicia.

“Ahora tiene que llegar la justicia, justicia severa con los asesinos. No importa el nombre, no importa el apellido, no importa el cargo, que vaya a la cárcel quien llamó a la violencia y a la muerte, cárcel para ellos”, subrayó.

Un diálogo “por las buenas o las malas”

Tras presentar un recuento sobre las veces que ha intentado concretar un diálogo con sus adversarios políticos en la procura de la solución de los problemas del país, el presidente Maduro rechazó que los partidos políticos de la oposición, aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se levantaron de la mesa de negociaciones iniciadas en noviembre de 2016. A eso ahora anunció que “muy pronto” va a sentar en la mesa de diálogo a sus rivales políticos “por las buenas o por las malas, pero los vamos a sentar”, dijo.

Una ANC hasta 2018 o más allá

Mostrando un ejemplar de la Gaceta Oficlal, recordó que “es ley de la República” que la ANC funcione “durante dos años”, quizás más.

“Así que les tocará a ustedes proteger a Venezuela en el 2017, 2018, hasta agosto del 2019, si no decidieran ustedes, de manera soberana, de otra forma”, les dijo a los parlamentarios presentes.

