Orlando Segundo Ladino y Yhonny Emizael Martínez Cedeño. Así fueron identificados los cuerpos de los militares que murieron dentro de la 41 Brigada Blindada, la madrugada del domingo 6 de agosto, mientras asaltaban la instalación militar.

A las 9:10 a.m. de ese día ingresaron la morgue de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET) de Valencia, donde aún permanecen. Se conoció que sus familiares no han ido al lugar a realizar los trámites correspondientes para retirar los cuerpos de quienes, al parecer, no son de Carabobo.

El fallecimiento de ambos presuntamente se dio luego de que el grupo de más de 20 funcionarios asaltaran la Brigada Blindada para sustraer equipos y municiones del parque de armas del Fuerte Paramacay.

Al someter a los uniformados de guardia en la entrada principal e ingresar a las instalaciones, hubo un intenso intercambio de disparos entre los rebeldes y quienes estaban dentro del lugar, y esos dos hombres cayeron al piso.

