De forma absolutamente insólita la ilegal Asamblea Nacional Constituyente asume desbocadamente la interpretación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin revisar el fondo, el contexto y su contenido y lejos de buscar soluciones a la crisis del país viene a complacer al gobierno y a vengarse de los que difieren de su política.

Así lo señaló el diputado por el Estado Nueva Esparta, Luis Emilio Rondón, durante el debate en rechazó al decreto que especifica las “facultades” de la Asamblea Nacional Constituyente ilegitima y repudió a la pretensión de pasar por encima de todos los poderes públicos.

Subrayó el diputado Rondón que el capítulo tercero del texto constitucional que se refiere a la Asamblea Nacional Constituyente está integrado por cuatro artículos, de los cuales el 347 establece que el pueblo de Venezuela es el depositario del Poder Constituyente Originario, que nadie se puede atribuir tener esa representación del pueblo, si no fue elegido de acuerdo con los mecanismos regulares que establece la propia Carta Magna.

“Es por eso por lo que como medida de protección ante cualquier locura, el texto constitucional establece claramente en el artículo 350 que el pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana, a la lucha de la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos establecidos en esta Constitución”.

Recordó que en el momento de la instalación de los integrantes de la ANC habían dicho sus voceros que esa Constituyente había sido convocada para atacar fundamentalmente el problema económico del país.

“Ya han sesionado dos veces y no han producido ni siquiera una línea que alivie el sufrimiento de la familia venezolana por falta de alimentos y medicinas. No se ocupan de eso, primero con sed de odio y venganza destituyen a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, por cumplir con sus obligaciones de decirle al país que el TSJ había roto con el hilo constitucional. No es verdad que tengan la intención de resolver los problemas del país”.

Criticó que el ministro de la Defensa el general Padrino López asistió ante la ANC ilegal en defensa de ese ente político, cuando debe defender la soberanía popular, en cumplimiento de su mandato constitucional de órgano no deliberante, obediente y subordinado al Poder Civil.

“Es por esto por lo que estas locuras han echado al cesto de la basura todos los conocimientos que hemos acumulado por tiempo, quienes estudiamos el Derecho y nos dedicamos a la docencia universitaria. No hay forma de explicar este desmán. Allí tenemos la justificación que da el gobierno de que el presidente tiene iniciativa para convocar la ANC y es solo eso la iniciativa, porque es tiene es el pueblo el que decide si esta de acuerdo o no con una ANC”.

Agregó que el gobierno lo que quiere es evitar contarse en una elecciones libres, democráticas y constitucionales. “Ellos lo que defienden es un régimen corrompido y nauseabundo que está tocando el final de su historia, producto de sus errores y de sus equivocaciones”.

Finalmente afirmó que la Asamblea Nacional elegida por el pueblo continuarán defendiendo la soberanía popular y no van a aceptar las pretensiones de este órgano ilegal de la ANC, que no es más que “Una bestia con hambre para mantenerse en el poder y no para solucionarle los problemas a la gente”.

Prensa AN