Para el abogado y alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, las protestas opositoras deben conectarse con el hambre y las demás necesidades que tenga el pueblo, por lo que opina que “el tiempo de los trancazos se acabó”.

“Yo no estoy en el grupo de dirigentes que deciden cuales son las manifestaciones de calle que se llevan a cabo, pero opino que el tiempos de las marchas y trancazos se terminó. Al final las marchas no han tenido la magnitud ni el alcance de antes, también la gente trancaba las calles y se iba del lugar, eso no se conecta con las necesidades del pueblo”, dijo Blyde en entrevista con César Miguel Rondón en Unión Radio.