Nuestro presidente Nicolás Maduro se ha reafirmado como el líder de la Paz, haciendo de manera insistente la necesidad del diálogo, incluso desde el mismo día de su elección, en estos momentos no debemos confundir diálogo con capitulación, negociación o pacto con nuestros adversarios, el dialogo es para establecer reglas claras con bases a la institución y la ley para que la lucha política se desarrolle dentro de un marco legal, pacífico y constitucional sin intervención ni injerencia o corporaciones de gobiernos externos, así como el compromiso como venezolano de rechazar cualquier amenaza a nuestra soberanía, a nuestra economía o a nuestro pueblo.

Este ambiente pareciera lógico y posible entre actores políticos en cualquier país porque no se pide renunciar ni a los principios ni a sus aspiraciones de poder, en Venezuela no ha sido posible pese a lo perseverante como ha sido el Presidente en los llamados al diálogo político, la razón de la imposibilidad de este ambiente de convivencia democrática que no es posible porque la oposición no tiene una política de factura nacional, sus directrices están dadas y financiadas por el imperialismo norteamericano que ha trazado un plan de desestabilización en el país, utilizando modelos que han permitido sus ambiciones en otras naciones como la antigua Yugoslavia o las revoluciones de colores en Polonia, Ucrania y otros, o las primaveras árabes en Egipto, Túnez, así como las intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia, Siria, los golpes parlamentarios en Honduras, Paraguay, Brasil. Todos estos actos de terrorismo de Estado, de intervención e injerencismo han dejado un escenario de crisis humanitaria, por ejemplo, el Mar Mediterráneo la fosa común más grande del mundo y los criminales de guerra, el imperialismo y las potencias colonialistas de Europa o han sido llevados a tribunales internacionales porque manejan el poder político mediático, económico, diplomático y militar, sus lacayos con gobiernos de derecha y sus parlamentarios justifican esta política criminal lo hacen con el mayor descaro e hipocresía.

La reciente reunión de cancilleres de gobiernos enemigos de Venezuela fracasados en la OEA que se dieron cita en Lima, Perú están inscritas en esa dirección, por supuesto el comunicado suscrito por ellos es de carácter grotesco e impresentable, solo persiguen alimentar la violencia dirigida y financiada por ellos e implementada por la antinacional MUD en Venezuela. La elección de la ANC y las respuestas que les dio la Venezuela heroica impuso la Paz, pero estos títeres del imperialismo persisten en las acciones terroristas como el ataque al Fuerte Paramacay, sin embargo, el escenario de las elecciones de nuevos gobernadores, empujan a la MUD a una crisis de definiciones ya no cuentan con la impunidad de la señora fiscal, la violencia esta derrotada por el pueblo y el estado democrático, el presidente Maduro le ha tendido la mano, tienen el escenario de la elección de gobernadores, deben escoger entre el camino pacífico y democrático o la subversión MADE IN USA y las balas asesinas, la reciente reunión de cancilleres del Alba nos presenta alternativas de acompañamiento para que sea posible el acuerdo para buscar el bienestar de todo nuestro pueblo, la oposición tiene el balón en la cancha, donde deben decidir si siguen siendo la quinta columna de una conspiración internacional contra su propio pueblo o participa lealmente en una política de unión nacional contra las amenazas externas y por la convivencia democrática, el cronómetro ha arrancado y la vida difícilmente les dará otra oportunidad.

@saulortegapsuv