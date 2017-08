Para el dirigente y activista del partido Voluntad Popular en Carabobo, Aarón Rodríguez Moro, es importante que la Unidad Democrática no ceda ninguno de los espacios alcanzados hasta el momento, pues la salida a la crítica situación política venezolana pasa por dar la lucha en todos los escenarios posibles, siempre del lado de la Constitución y la razón que está del lado de los venezolanos.

“Siempre hemos dicho que la salida a la crisis en la que nos metió este gobierno debía estar enmarcada dentro de la Constitución, pues nosotros somos los que estamos del lado de la democracia, de la justicia y la paz. Por eso dentro de las peticiones de la Unidad siempre ha estado la realización de elecciones generales para elegir un nuevo gobierno. Eso no significa que nosotros creamos en ese CNE secuestrado por la señora Tibisay Lucena y sus comadres, significa que, a pesar de eso, iremos a cualquier contienda electoral obligándolas a cumplir con los controles necesarios que nos permitan obtener el seguro triunfo, tal y como sucedió en la pasada elección para elegir a la Asamblea Nacional”.

Rodríguez dice estar convencido, como la mayoría de los venezolanos, que la intensión del CNE de pautar la inscripción de candidatos para las regionales en esta fecha, muy cerca al establecimiento de la fraudulenta Asamblea Constituyente, obedece a una estrategia cubana para dividir a la oposición en torno al tema de ir o no a elecciones y desviar la atención de los venezolanos, pero cree que eso sólo podrá ser superado por la madurez política del pueblo venezolano que ya no se deja engañar con trampas “caza bobos”.

“Aquí la discusión no es si se va o no a elecciones con un CNE ilegítimo. Tampoco está en discusión si se abandona o no la calle, pues ese sí sería un error muy caro para la oposición venezolana. Aquí el tema es que daremos la pelea en el ámbito electoral forzando al ente electoral a garantizar las condiciones necesaria, y en la calle mostrando nuestro descontento, y en cualquier otro escenario que nos toque pelear para lograr el restablecimiento del orden constitucional y del estado de derecho que ha sido quebrantado por un gobierno que se quitó la máscara y asumió por la calle del medio que no cree en la Constitución, ni en el legado de su comandante, ni en las leyes. Un gobierno forajido que sólo lucha por mantenerse en el poder y que ya la mayoría de los países del mundo catalogan ya como dictatorial”.

Rodríguez cree que, aunque ir a elecciones en estas circunstancias pueda causar frustración en muchas personas, más desilusión produciría no ir y ver cómo toman el control de la mayoría de las gobernaciones del país.“Esto no quiere decir que, una vez que logremos ganar las elecciones el gobierno nombre autoridades paralelas, o que con la constituyente quiten las atribuciones de las gobernaciones y las den a comunas dominadas por el chavismo, o que quieran meter presos a los gobernadores opositores que resulten electos, o que una vez inscritos los candidatos el CNE decida no realizarlas porque ellos no creen en democracia. Pero habremos dado una vez más la batalla desde el lado de la justicia, habremos demostrado que somos mayoría y que quienes siguen al margen de la ley son ellos porque ellos no creen en democracia. No podemos perder ninguna pelea por “Forfait”, pues ellos son los tiranos y nosotros los demócratas”.

Finalmente hizo un llamado a la población a mantenerse en las calles, pues esto es lo que ha puesto al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las cuerdas. “No podemos abandonar las calles, no podemos abandonar la lucha que sin duda ha dado resultados positivos en favor del restablecimiento de la democracia. No seamos víctimas de las artimañas del gobierno que busca desanimarnos, desarticularnos, dividirnos y paralizarnos. Estamos ganando. Eso es fácil de ver cuando incluso figuras del chavismo, manteniendo sus creencias y posiciones, han dado un paso al frente y se han unido en defensa de la Constitución”.

Boletín de Prensa