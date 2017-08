Este próximo jueves a partir de las 3:00 de la tarde, Monagas Difalo Fútbol Club vivirá su primer duelo semifinal de un Estadal de Beach Soccer, en el Polideportivo de Maturín ante la Escuela Experimental Pico Belmonte, encuentro que le otorgará un cupo a la ronda final de esta competición.

Los pupilos de Eurípides Carrillo se prepararon todo la semana para enmarcar el trabajo táctico y dinámico que los ha mantenido en la cúspide de esta justa, este cotejo histórico para el club será de alto impacto ya que se revivirá uno de los mejores enfrentamiento en el festín playero, destacando que el primer choque entra estas instituciones cerró con un score de 9-8 a favor, de los de casa.

El estratega de nuestros colores, sabe lo complicado del partido por lo que resaltó que no van a regalar nada, tendrán mucho tacto en cada marca y ataque para tener el juego correcto y así conseguir el pase a la final, “hemos trabajado de la mejor manera esta semana cuidando todos los detalles para conseguir nuestra meta más puntual, para nadie es un secreto que hemos sido firme y decididos con lo que queremos en estas instancias y por eso al conjugar este proyecto junto al presidente del equipo Omarfons Herrera, nuestra intención era hacer de esta institución el mejor club profesional de Fútbol Playa de país y por qué no? de Sudamérica. Conocemos a Pico Belmonte, entendemos las ideas que tienen, somos dos equipos que vamos al frente y no nos guardaremos ni regalaremos nada”, expresó Carrillo.

