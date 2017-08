Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 9 de agosto de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide. Sabe cómo mantener su posición laboral. Jornada ideal para dejar de fumar.

Tauro

Un poco de intriga avivará la relación de pareja. Momento idóneo para vender una casa. Soplan vientos a favor de su actividad profesional. Se avecinan desarreglos en el aparato digestivo.

Géminis

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Base su dieta en verduras y frutas.

Cáncer

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Encuentra un sobre con dinero que no recordaba que tenía. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.

Leo

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Verá con más claridad los asuntos profesionales. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Virgo

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Le harán una suculenta oferta de trabajo que se pensará. Si no se cuida a tiempo, podría acumular un gran cansancio.

Libra

En el amor, clara tendencia a la monotonía. La palabra clave en esta jornada es inversión. Gran habilidad para los negocios. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Escorpio

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Día perfecto para invertir. El ambiente laboral es inmejorable. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

Sagitario

Romance pasajero. Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. En el trabajo, establezca prioridades. Anote en su agenda la revisión de la vista.

Capricornio

La sensualidad es hoy la protagonista, disfrútelo. La suerte en los juegos de azar le acompaña hoy. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Necesita un aporte vitamínico extra en su dieta.

Acuario

Con los amigos, recordará momentos del pasado. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

Piscis

Las circunstancias exigen mayor madurez emocional. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. Incremento de energía mental, buena para su trabajo. Su salud está bien, pero anda un poco despistado.

Fuente: El Correo