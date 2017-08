El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara, Guillermo Palacios, denunció que la pobreza extrema se apodera de los hogares venezolanos y así lo demuestra al dar a conocer la precaria situación en la que vive una familia caroreña, pese a ser parientes cercanos de los hermanos Delsy y Jorge Rodríguez.

“En Venezuela no hay hambre. Lo que hay es amor. Así se expresó la presidenta de la fraudulenta constituyente Delcy Rodríguez en el acto de instalación, siendo esto una bofetada al pueblo venezolano por pretender ignorar una grave crisis por la cual atravesamos y que es responsabilidad absoluta de este régimen de Nicolás Maduro”.

Indicó el diputado larense, en rueda de prensa, que el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos avanza progresivamente ya que las políticas económicas del gobierno han generado una serie de distorsiones en la actividad económica, llegando al punto de tener la inflación más alta del mundo que se calcula aproximadamente para finales de año en 700% y niveles de desabastecimiento que rondan porcentajes superiores al 60%, por citar dos indicadores.

“Pero es que en la vida diaria observamos cómo estamos presenciando búsqueda de comida en la basura y prostitución a cambio de alimentos, hechos sumamente delicados mientras el gobierno pregona que en este país no hay hambre”. Destacó el diputado Palacios.

Aseguró que nadie duda que la alta inflación, el desabastecimiento y la carestía ha llevado a que los venezolanos consumamos menos alimentos y como consecuencia de esto haya hambre en Venezuela.

“Esto es lo que pretende ocultar cínicamente Delcy Rodríguez en un afán de burla, como igualmente ocultan las colas y sancionan los establecimientos en donde se producen. Lo último que han implementado para disfrazar la corrupción alimentaria es el carnet de la patria y los CLAP, planes que igualmente han fracasado estruendosamente”.

El Diputado Palacios, dijo que en el país hay muchos casos de pobreza extrema por la precaria situación en la que viven las familias, y se refirió específicamente a una familia caroreña, quienes, a pesar de ser parientes cercanos de los hermanos Rodríguez, padecen en carne propia la crisis venezolana.

“Alicia Carolina Rojas Rodríguez, se identificó como prima hermana de la presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Ella ofreció su testimonio sobre las carencias que le ha tocado vivir. Anteriormente vivía en un rancho, pero le faltaban unas latas para terminar el techo, de allí salió junto a su esposo a cuidar una parcela en el sector Los Toros a pocos metros de Los Cascables de la carretera Lara-Zulia, donde reside desde hace siete años junto a sus hijos de 3, 4 y 7 años”. Explicó Palacios.

Informó el diputado larense que, en una vivienda ajena, ha permanecido Alicia desde entonces; su calvario se ha agudizado hace unos años desde que la propietaria le pidió retirarse del lugar. “Ha tenido que soportar maltratos y humillaciones porque no tiene a donde ir con los niños, ella no quiere seguir viviendo arrimada”.

Por su parte Alicia sostiene que el nexo con los funcionarios no le ha servido para mejorar su situación; aseguró que aun cuando ha intentado comunicarse con sus parientes en varias oportunidades, se le ha hecho imposible. “Estamos cansados de enviar cartas, pero no hemos obtenido respuesta”.

Sobre las declaraciones que emitió la ex canciller, en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en las que afirmó “En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor”, Alicia refutó “Será ellos que no están pasando hambre, porque nosotros sí”.

Por último, el diputado Palacios tras conocer la realidad de la Alicia y su familia se comprometió en elevar su caso para que sus necesidades sean escuchadas, exigiéndole públicamente a sus parientes que la atiendan, pero igualmente exigirle al gobierno que permita que haya un canal humanitario para contribuir a disminuir la pobreza extrema que están viviendo una gran parte de la población venezolana.

