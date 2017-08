Parece que esta vez el trancazo se lo dieron ellos mismos, luego de llamados a paro, violencia y eventos innecesarios, la derecha venezolana le toca entrar en razón, y entender que estamos en un país donde existe una democracia plena y sobretodo leyes que rigen el funcionamiento de este país. Es por ello que ya algunos están listos para participar en las elecciones regionales.

Sé que hay algunos que siguen aupando acciones terroristas, porque los sucesos que hemos visto no tienen otro nombre; pero, también quienes se han postulados como candidatos y están apoyando esta iniciativa ya que no hay otra forma en la cual ellos logren imponer lo que desean excepto por la vía electoral y no en los tiempos que a ellos mejor les parezca sino cuando ente rector así lo determine.

Por cierto que, un patriota cooperante nos informó que se inscribió más de uno para estos comicios, además para asegurar la cosa si uno de ellos está inhabilitado inscribe al hijo, imagínense la seriedad de estos políticos. Así como algunos decidieron no inscribirse pero si mandaron a otros, porque tienen dudas que estas elecciones se realicen ya que colocan en duda el trabajo del CNE.

Es lamentable que sigan estafando a quienes creen en sus propuestas, si es que las tienen, el detalle es que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo porque, cada uno quiere su parte. En ellos no hay un sentimiento real de hacer las cosas por el pueblo, sino ver que pueden sacar o cuanto les va quedar al negociar nuestro petróleo con el imperio gringo.

En nuestro caso ya tenemos un candidato carabobeño con experiencia y comprobada, militancia vamos con todo y unidos a vencer como el 30-J por la paz y la soberanía de la patria.

ANC consolidará modelo productivo

Luego de su instalación la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), trabaja en la consolidación de un modelo productivo donde logremos construir junto a nuestro pueblo un nuevo modelo económico y social, hemos y seguimos siendo vorazmente atacado y a pesar de eso hemos demostrado que tenemos talante para resistir los ataques de quienes nos adversan.

Definitivamente, hay que reconocer siempre las consciencia de este pueblo guerrero, a quien sé que puedo pedir un poco más de guáramo. La organización lograda por medio de los CLAP, es solo un parte de ese proceso al cual debemos adaptarnos, como siempre lo digo no se trata solo de una bolsa, sino de ir más allá, tenemos capacidades productivas que es necesario elevar para acabar con el modelo rentista petrolero, somos más que un país exportador de petróleo.

A pesar de una guerra económica inducida estamos saliendo adelante y no descansaremos hasta lograr nuestros objetivos, las luchas de nuestros próceres independentistas y el legado de Chávez no será en vano. Es necesario que nos apropiemos de nuestras riquezas y comencemos a producir lo que nos comemos, vestimos y todas aquellas cosas donde sé hay mucho potencial para dar.

Desde la ACN, se impulsarán las herramientas necesarias para posicionar a Venezuela como un país potencia, y quedará sellado en la historia el empuje de una nación que no se rindió jamás la cual decidió más nunca arrodillarse a los caprichos y sanciones de quienes solo buscan liquidar la economía, como pretendían hacer quienes manejan DolarToday página con información falsa que solo busca jugarle sucio al gobierno con una política de destrucción, con tal de saciar unas locas ansias de poder.

Más de 100 mil hogares atendidos

Una de las excelentes ideas del presidente Nicolás Maduro, fue la organización del poder popular a través de los CLAP, donde no es solo el llevar una bolsa de comida a los hogares, sino que sea el mismo pueblo quien garantice que los alimentos lleguen a cada familia, extraordinaria tarea que en nuestra región ha dado resultados palpables.

Durante la primera semana de Agosto 111 mil 568 familias carabobeñas, han sido atendidos con entrega de bolsas, cajas y combos proteicos, como parte del Plan Estratégico de Abastecimiento activado para contrarrestar la guerra económica.

@ppoderpopular21 Hoy 1:00 pm

Continuamos dando la batalla de ideas a través de esta trinchera comunicacional, espacio de participación de las comunidades. Esta semana nos acompañará Julio Rodríguez, responsable del Quinto Vértice de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro en materia de la consolidación y organización productiva quien acompañado de productores agrícolas hablará sobre los avances y tareas del sector agropecuario en el Municipio. Recuerda hoy a la 1:00 de la tarde, por la emisora Radio Puerto Cabello 1290 AM.

¡Eficiencia o Nada!

Tu concejal, con el compromiso de siempre.

Contáctame por el 0412-4383233, y a través de

http//poderpopular21.blogspot.com.

@JSamuelCohen