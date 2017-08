El pasado viernes 04 de Agosto, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente (ANC,) electa el 30 de julio del presente año. En su sesión de instalación se eligió la junta directiva, que quedó integrada por la ex canciller Delcy Rodríguez como presidenta y Aristóbulo Izturiz e Isaías Rodríguez como primer y segundo vicepresidentes. Al día siguiente, en atención a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la ANC designó al Defensor del Pueblo, Tareck William Saab como Fiscal General de la República en sustitución de Luisa Ortega Díaz, se anunció la creación de una Comisión de la Verdad con amplios poderes, presidida también por Delcy Rodríguez y se fijó la duración de la Asamblea, que no excederá de dos años.

Muchas son las interrogantes que se abren con la instalación de la ANC, desconocida por varios países entre ellos, México, Argentina y Estados Unidos. ¿Tiene la Constituyente poderes ilimitados, derivados de su carácter originario, como lo aseguran entre otros el presidente Nicolás Maduro? ¿Puede la Asamblea asumir las competencias de otros órganos del poder público constituido? ¿Puede la ANC allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional, o, como temen algunos, decretar la disolución del parlamento? El debate está abierto…

ELLA DICE…

A sólo horas de ser instalada la Constituyente, quedó claro que sus poderes son ilimitados. Se destituyó a la Fiscal Luisa Ortega Díaz y se designó en su lugar al Defensor del Pueblo Tarek William Saab. Y mientras Ortega Díaz anunciaba al mundo que “En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe,” el abogado y constituyente Herman Escarrá dijo que la ex Fiscal quedará sometida a jurisdicción penal.

Muchos han sido los países que se han pronunciado en contra de la legitimidad de la ANC y no reconocen el nombramiento del nuevo fiscal. Colombia, México, Chile y Canadá entre otros. Los diputados de la AN en la vocería de Freddy Guevara señalaron que con la instalación de la ANC el régimen enterró lo último de legitimidad que le quedaba. Guevara afirmó que, en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD,) están en un debate intenso para anunciar al país las próximas acciones.

Entre tanto, un grupo de militares de la 41 Brigada Blindada de Valencia se reveló contra el gobierno en un foco de insurrección, cosa que llevó a grupos de ciudadanos a tomar por varias horas el distribuidor el Trigal, la redoma de Guaparo y los alrededores del Fuerte Paramacay, sede de la Brigada. Nadie sabe lo que pueda pasar en Venezuela, ya que los acontecimientos están en pleno desarrollo. Lo que sí es cierto es que millones de venezolanos queremos un cambio, libertad, progreso, democracia y volver a tener el país de las grandes oportunidades.

@SandyAveledoL

ÉL DICE…

Desconocida por varios países del hemisferio, por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional y por casi todos los sectores de la oposición en Venezuela que no participaron en su elección, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC,) es una realidad que tenemos que enfrentar.

Algunos “analistas políticos” aseguran que con la instalación de la ANC se pondrá fin al estado de derecho. Que instalada la Constituyente, la oposición no debe participar en las elecciones de gobernadores fijadas para el próximo 10 de Diciembre; que lo que queda es calle y más calle. Pero lo cierto es que aún dando por válida la legalidad de la convocatoria de la Asamblea por parte del presidente Maduro y su carácter originario, ambos asuntos política y jurídicamente discutibles, la ANC tiene sus límites y un marco que regula su actuación.

La ANC no podrá menoscabar en modo alguno los derechos humanos consagrados en la Constitución del 99, derechos reconocidos por el Estado que mantienen su vigencia además porque el estado y la constitución son expresión y garantía de tales derechos. Como expresión de una democracia, la Constituyente no puede renunciar a ella. No puede modificar el principio de separación de los poderes, que expresa una de las garantías principales de los derechos humanos. Dicho en otras palabras, la ANC no puede asumir las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pues de hacerlo incurriría en usurpación de funciones, atentando contra los valores, principios y garantías democráticas, por lo que tendríamos, ahora sí, que desconocerla abiertamente, todos los venezolanos, y el mundo entero, en ejercicio de nuestra soberanía y como se establece en el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. @luisgallog