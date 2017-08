Tan pronto hizo realidad su sueño de ser Fiscal General de la República, aunque ilegal y provisional, Tarek William Saab, empezó a desnudar a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, y lo que vemos no es nada agradable, denunció extorsión en la Fiscalía, cobro de dólares a cambio de no imputar. Sin quitarle méritos, he de decir que Tarek descubrió el agua tibia negándose a describir las burbujitas, para pocos son un secreto las transacciones y pactos que ocurren en la Fiscalía, y que han girado en torno a un centro operativo ubicado en Sabana Grande, donde funciona la asociación con la que el Contralor de la República hizo un show, y el ex Defensor seguramente hará lo mismo sin llegar al fondo del asunto pero dejando ver las debilidades de un dúo dinámico encaminado a capitalizar la incertidumbre política reinante en el país.

En la Avenida Casanova, allí en el Edificio Centro Profesional del Este, Piso 10, Oficina 102, Teléfono 0212-7611041, tiene su sede Fundación Anros, creada por German Darío Ferrer en el año 1999, apuntalada como instrumento de interlocución y mediación financiera sobre asuntos penales por iniciar o aperturados por el Ministerio Público, después que se divorció de Judith Mercedes Porcar Liziaga en febrero de 2008, usando burdas mentiras y testigos pagados, para casarse con Luisa Ortega Díaz. No pudieron escoger mejor ubicación para insinuar que a cambio de dinero dan lo que le pidan en la Fiscalía, al mejor estilo de los trabajadoras sexuales que deambulan por esa zona.

“Es su marido. Conductor de Globovision, y rolo de guisador rojo rojito”, así se expresó de German Ferrer el editor Leocenis García, cuando a través de su cuenta en Twitter, el 2 de junio de 2017, manifestó públicamente su apoyo “IRRESTRICTO a la FISCAL GENERAL de la REPÚBLICA @lortegadiaz”. Menciono este hecho, porque su esposo es además de miembro del PSUV, diputado por ese grupo a la Asamblea Nacional, uno de los hombres y socios más cercanos a Diosdado Cabello, como también lo es Alejandro Castillo, supuesto testaferro del dúo dinámico en París y antiguo ex Director General en el Ministerio Público. Ese detalle no se puede ignorar, porque es una guaya irrompible que amarra a la fiscal a esa pata de la mesa de esta dictadura que la ratificó en el cargo que ocupa.

Era lo menos que podía hacer el Chino Ferrer, sabiendo, como bien sabe, que convirtieron a la Fiscalía General en una bodega, por decir lo menos, desde donde se le brindaba protección a los sobrinos narcotraficantes de la Pareja Presidencial, al financista de la defensa de éstos, a Maikel Moreno en su camino a la Presidencia del TSJ, a militares, gobernadores, alcaldes y concejales corruptos, pero además a todo aquel delincuente y/o incriminado, sin importar para nada si es culpable o inocente, que pudiendo pagar las altas tarifas en dólares del baremo fiscal buscan ese camino culebrero que pasa por Anros para salir de aprietos con la ley. El secuestro de María Andrea Ferrer, hija de Germán Ferrer e hijastra de la Fiscal Ortega Díaz, habría sido por un cable pelado que quedó después de la resolución poca satisfactoria de un acuerdo con un peligroso delincuente del centro del país.

Además de esas minucias, conexiones familiares, en especial de su hermano Humberto Ortega Díaz, que integró el directorio de la extinta Cadivi, permitieron que Luisa amasara grandes fortunas junto a su marido, uno de los llamados CADIVISTA, de ahí la experticia de Ferrer en el área cambiaria, tanto que en junio de 2015 habló en nombre del gabinete económico de la unificación cambiaria que colocaría el dólar entre 90 y 100 bolívares, y en abril de 2016, el dúo dinámico fue acusado de participar en el esquema ideado por la ex Tesorera Nacional, Claudia Díaz, y Alejandro Andrade, cuyo operador cambiario era el actual dueño de Globovision, donde Ferrer conduce el espacio dominical Criterios, dejando ver su vinculación con Gorrín y también con Wilmer Ruperti, recordemos que en su televisora, Canal i, inició su programa Venezuela en la red, precursor de Criterios.

Muchos dirán que exagero, pero basta recordar que lo de Luisa Ortega Díaz en Ginebra fue un acto que, aparte de ser falsas sus declaraciones sobre lo ocurrido a María Lourdes Afiuni en el INOF, deja ver la clase de gentuza que es, cínica a todo trapo que junto a su marido hizo de “la causa de los más necesitados”, de esos ciudadanos a quienes dice brindarles seguridad jurídica, la fachada perfecta para enriquecerse echando mano también de empresas del ramo segurador, por cierto una actividad a la que se dedicó Germán Ferrer en la década de los ochenta, al lado de un hermano de toda la vida, Diego Salazar, a quien conoció en la década del 60 en la guerrilla urbana junto a Félix Farías, quien lo bautizó como “El Chino”.

Dos hijos del Chino Ferrer, hijastros de Luisa Ortega Díaz, han hecho operaciones cuantiosas en dólares en las Islas del Caribe y Centroamérica, el primero de ellos, German Horacio Ferrer Brito, piloto de profesión, que está en la mira de autoridades federales y sería imputado por Blanqueo de capitales con su empresa mampara de aviones en USA y República Dominicana; la segunda, Geraly Cecilia Ferrer Brito, apoderada general de una compañía inscrita en Panamá denominada Mipadisma Corporatión y socia del Chino Ferrer en Publicidad y Promociones Iga, C.A. la cual opera en la sede de Anros. Para ser hijos de un ex comunista de línea dura que se formó en Cuba en los 60, el capitalismo les ha sentado tan bien como a la hija de Luisa Ortega, con la que esta mujer de izquierda anhela irse a vivir en Francia.

La disidencia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz de Ferrer, leal al proceso revolucionario, pero ahora convertida en la voz más crítica del oficialismo desde dentro del Estado, amenaza con hacer por debajo de la mesa sus desmanes, pasando a ser tan confiable como el diputado chavista Germán Ferrer manifestando su voluntad solamente en la Primera Pregunta de la consulta popular del 16J, ambos queriendo limpiar su imagen, eso es aceptable y hasta indiscutible si a ver vamos, sólo que no concretan con creces sus críticas salpicadas de ironía cuando afirman que está en peligro la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Félix Francisco Bertomolde

@memientanchico