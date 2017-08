El ex gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, se pronunció a través de su cuenta en Twitter tras las nuevas sanciones que anunció la Casa Blanca contra funcionarios que apoyan el proceso “revolucionario” que lidera Nicolás Maduro y en el cual, él se encuentra incluido.

Aunque el ex mandatario no dijo mucho al respecto, aseveró a través de un tuit que no hay imperio que doblegue su principios bolivarianos, antiimperialista y profundamente chavista.

Repitió además el discurso que vociferan todos los funcionarios del Ejecutivo, “la Patria no se vende, se defiende”, escribió.

Entre las sancionados también se encuentran Adán Chávez, Tania D’ Amelio, Hermann Escarrá, Erika Farías, Bladimir Lugo, Cármen Meléndez y Darío Vivas.

¿En qué les afecta?

Los funcionarios que se mantienen en lista negra de la Casa Blanca, no podrán viajar a ese país. Sus cuentas bancarias y así como los bienes que posean en el país norteamericano, serán congelados. Asimismo exhortan a los ciudadano estadounidense o empresa hacer negocios con los individuos.

ACN