La clase del receptor venezolano Willson Contreras quedó demostrada de nuevo en el diamante al ser clave en la recuperación y triunfos de los Cachorros de Chicago lo que le hizo merecedor al premio de Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

Contreras se está haciendo un nombre propio durante lo que para él ha sido una estelar segunda temporada en Chicago, donde rápidamente se ha convertido en uno de los mejores receptores, combinando ofensiva y defensiva, de todo el béisbol.

El receptor estelar de los Cachorros, actuales campeones de la Serie Mundial, le puso énfasis a esa idea la semana pasada con un tórrido bateo que le hizo merecedor al premio.

El bate de Contreras estuvo encendido durante toda la semana después de cuatro juegos con más de un hit ante dos de los mejores equipos de la Liga Nacional.

Contreras se fue de 22-10 (.454) con cinco cuadrangulares y 13 carreras impulsadas, además de batear dos cuadrangulares y produjo seis anotaciones el pasado jueves contra los Diamondbacks de Arizona y después sacó tres pelotas del parque el fin de semana ante los Nacionales.

El receptor venezolano encabeza a todos los receptores de las Grandes Ligas en impulsadas (70) y slugging (.532), y además está empatado en el liderato de cuadrangulares (21). A todo eso le suma uno de los mejores brazos del juego.

Contreras está igualado con el toletero de los Marlins de Miami, Giancarlo Stanton, como los jugadores con más cuadrangulares después de la pausa del Juego de Estrellas al pegar 10 cada uno.

“No lo puedo creer, para ser honesto”, declaró Contreras a los periodistas el domingo. “No me lo creo. No salgo a dar vuelacercas, pero he podido hacer buen swing contra las rectas. Sólo trato de darle con la parte gruesa del bate y la bola se está marchando fuera del parque”.