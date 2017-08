Alexandra Paola García Borrero, de 19 años y con ocho meses de embarazo, fue degollada, la madrugada de este lunes 7 de agosto, en el barrio Suramérica, en medio de una riña, cuyas circunstancias no han sido del todo aclaradas.

Eran las 2:50 am cuando la joven, que al parecer compartía con familiares, sostuvo una discusión con otra jovencita, de su misma edad, pero en medio de gritos e insultos la situación se puso más fuerte hasta que se fueron a las manos.

La barriga de Alexandra no le impidió enfrentarse a su contrincante, pero le pelea le costó la vida cuando entró en escena un azote de barrio apodado “El Brayan”, quien en defensa de la mujer que peleaba con Alexandra Paola, se abalanzó contra ella y le cortó el cuello con un cuchillo.

La joven ensangrentada cayó al suelo mientras que “El Brayan” y su compinche huyeron del lugar. “Estamos trabajando para identificar a los responsables de esta muerte y pronto serán capturados por funcionarios del Cicpc”, informó, la tarde de este lunes, un vocero de este organismo policial.

Fueron los familiares quienes llevaron a Alexandra García al Hospital Universitario de Maracaibo, pero, desafortunadamente, falleció a las 6:00 de la mañana y a pesar que trataron de extraer con vida a la niña que tenía en su vientre, no fue posible salvarla.

Una fuente del Cicpc informó que la joven recibió una herida en el cuello con el arma blanca, pero se presume que los duros golpes que recibió durante la pelea habrían sido la causa de la muerte de su hija.

En horas de la tarde de ayer, el cuerpo de la joven fue llevado a la morgue para que realizaran la autopsia y se determinen las razones de la muerte.

En horas de la tarde, una amiga fue la única que estuvo presente en la morgue una vez que se enteró de lo ocurrido.

“Me llamaron para decirme que estaba muerta. No lo podía creer, ella vivió conmigo dos años en el barrio El Gaitero, pero después no supe más de ella, no sabía dónde estaba viviendo”, dijo.