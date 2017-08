La Mesa de la Unidad Democrática, (MUD) convocó para este martes un trancazo nacional para seguir su agenda de protestas contra el gobierno del presidente de la República Nicolás Maduro.

Mañana trancamos Venezuela a partir de las 12 del mediodía y seguiremos en la calle luchando por la libertad del país como lo hemos venido haciendo durante estos cuatro meses”, afirmó el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens. “No podemos dar tregua a una dictadura que nos está asesinando”, enfatizó el dirigente.

Asimismo expresó que “lo único que el Gobierno quiere es que abandonemos las calles, eso es lo que busca Nicolás Maduro, quiere que nos encerremos en nuestras casas y por eso usan las balas, pero nosotros seguiremos en las calles del país haciendo la presión que debamos hacer para sacar a la dictadura del poder”.

“El único obstáculo que tenemos ahorita es la dictadura pero nunca dejemos de pelear por las utopías. Así nos repriman más fuerte seguiremos en la calle”, manifestó el dirigente de Primero Justicia.

Aseguró que el pueblo espera que la MUD dé la cara por el país. “Nuestro pueblo sabe que no tenemos armas, sabe que no somos milagrosos pero si esperan que hagamos todo lo que podamos hacer y eso haremos”.

“Nosotros hoy tenemos que salir a decirle a Venezuela que si tenemos diferencias pero estamos unidos en un objetivo común que es la reconstrucción de Venezuela”, sentenció.

Aseveró que la población y la MUD deben reorganizarse para seguir en las calles con más contundencia, “hay que reorganizarnos, hay que reactivar los comités, hay que reactivar el país, hay que reactivar la protesta, hay que reactivar la calle”.

En ese sentido hizo un llamado al pueblo venezolano, “les pido que no abandonemos la calle que no abandonemos el compromiso con nuestro país, que no le permitamos al gobierno que nos quiebre. Hay que continuar porque la única forma de que nos derroten es que nos rindamos. Y somos mayoría”

Dejó claro que el país no hay paz como lo quiere hacer ver el Gobierno Nacional internacionalmente, “no puede haber paz en un país que se está muriendo de hambre, no puede haber paz en un país donde persiguen a los políticos, no puede haber paz donde meten presos a los venezolanos”.

Foto: archivo

Fuente: El Universal