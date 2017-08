Con triunfos dorados en su debut, el Monagas Difalo Fútbol Club inscribe su nombre en las semifinales del Estadal de Fútbol Playa, tras derrotar 9-3 a su similar la Línea FC, en el 7mo partido de la ronda regular de la competición.

Para sentenciar la serie con 9-3 los goles fueron aportados por el juvenil Rafael Pérez quien logró descontar con 4 dianas, Pedro Romero con (2), Miguel Centeno (1), Alberto Rodríguez (1) y el juvenil Jesús Betancourt con (1).

Con un excelente trabajo grupal y exquisitas individualidades, el club local logró sobresalir en toda la competición regular sin abandonar el primer lugar de la tabla, pese al revés que vivió en la ronda reglamentaria del torneo.

El colectivo fue letal para sus adversarios, la mezcla de experiencia y juventud; fue el atino necesario, que junto al liderazgo llevaron a esta institución a lo más alto de esta competencia.

Entre el derroche de talentos, los juveniles fueron fundamentales y polifacéticos dentro de la arena para lograr la clasificación; Rafael Pérez fue uno de los más regulares a la hora de asumir los cotejos y en el último duelo fue el máximo goleador, ¨estos meses he sentido gran satisfacción por este proyecto, jamás pensé que podía tener la oportunidad de hacer lo que me gusta y que esto me abriera puertas importantes en mi inicio por el fútbol playa, para el jugador de esta disciplina es estimulante rodearse de elementos importantes de la Selección Nacional y yo soy uno de los afortunados, el convivir con ellos a aportado a mi trabajo técnico pero también al desempeño de trabajar en colectivo, de igual manera el liderazgo de nuestro técnico y del presidente del club, nos han hecho explorar caminos de logros y eso lo agradezco¨. Señaló el juvenil.

Ahora, los locales se enfrentarán a la Escuela Experimental Pico Belmonte, para obtener la clasificación a la final del Estadal, donde también se verán las caras en duelo semifinalistas, Paparazzi FC y Los Cortijos FC, el jueves 10 de este mes a partir de las 3pm en el recinto playero.

Nota de Prensa