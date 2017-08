Debido a la temporada de lluvias el nivel del Lago de Valencia ha crecido, situación que amenaza a unas ocho viviendas del sector La Montañita en Isla la Culebra municipio Los Guayos. El nivel del agua ha llegado en unos casos hasta la parte trasera de las casas mientras que otras ya fueron arropadas por las aguas.

José Vega, habitante de la zona y afectado por la situación, manifestó que pidieron apoyo a los bomberos municipales para que hicieran una inspección, sin embargo la respuesta tardó pues el cuerpo bomberil no cuenta con vehículos para trasladarse. “Los tuvimos que buscar para que nos dijeran que esta zona no es apta para habitarla”.

Ante esta respuesta Vega, comentó que no pueden dejar sus casas pues no cuentan para dónde ir, “cómo uno deja su casa, tengo 34 años aquí. No puedo dejar mis cuatro paredes y salir sin saber dónde le daré techo a mi familia”.

Lo que antes fue una carretera ahora es pantano, cerca de cuatro adultos mayores se sientan fuera de las casa a pasar el tiempo contemplando la crecida del Lago, que ya casi llega a las puertas de sus viviendas. También cinco niños juegan con inocencia, sin saber la gravedad de la situación.

José Vega, relató que no pueden dormir tranquilos porque temen que en horas de la noche cuando llueve el nivel del Lago de Valencia crezca y los ahogue, “hay que dormir con un ojo abierto y otro cerrado”.

Cocinan en fogón

El tema de la crecida del agua no es la única afectación de las más de 30 personas que habitan el sector. Desde hace un mes no cuentan con gas doméstico, por ello ahora cocinan a la leña, dos ollas ocupan la parrilla. Se alimentan con lo que pueden, pero no tienen una dieta balanceada con todos los nutrientes, sus rostros y cuerpos delgados muestran señales de desnutrición.

Comentaron que las bolsas Clap las reciben una vez cada mes y medio.

Sin agua potable

El agua potable tiene un año que no sale de las griferías, esto debido a una avería en el sistema de bombas de La Glorieta. Por ello deben comprar todos los días un bidón de agua potable en Bs. 1500, para cubrir sus necesidades. Pero esta situación descose sus bolsillos. “Si se compra agua no se come”, mormullaron los vecinos.

Por su parte el dirigente político de Voluntad Popular Isaac Pérez Junis, que se encontraba en el lugar, lamentó la situación por la que atraviesan los habitantes del sector La Montañita, alertó que la crecida del Lago de Valencia, podría desencadenar enfermedades tales como escabiosis, diarrea y dengue.

Pérez Junis, exhortó a la Alcaldía de Los Guayos que de mayor atención a estos ciudadanos, que son de escasos recursos. Criticó que el cuerpo de bomberos no cuente con vehículos para el traslado de los funcionarios a zonas vulnerables. Se preguntó “qué hacen con el presupuesto municipal que no invierten en equipos para el cuidado y salvaguarda de los ciudadanos”.

ACN