ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

En los asuntos del corazón no lo tendrás muy fácil: el objeto de tu deseo parece inalcanzable y eso te frustra. En temas laborales, continúas experimentando nuevas vías para mejorar tu rendimiento. Tu salud es estable, pero podría empeorar si no cuidas mucho más tu alimentación.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy no estarás de buen ánimo para el amor: no querrás tener ninguna obligación emocional. No te preocupes en exceso por tu trabajo: todo está bajo control. Podrías notar cierta ansiedad y nerviosismo a lo largo del día: toma té de tilo y lavanda y haz ejercicios de relajación.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy tendrás un día sin grandes conflictos en el amor: no fuerces situaciones y deja que las cosas sucedan naturalmente. Tu economía no es excelente, por lo que deberás administrar muy bien tu dinero para evitar problemas de liquidez. Hoy podrías sentirte enfermo por la noche: quédate reposando en casa.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

Hoy podrían surgirte dudas sobre tus sentimientos: no le des demasiadas vueltas y deja que esos pensamientos reposen. No te preocupes en exceso por tu trabajo: habrá cambios pero serán positivos a medio plazo. Procura salir con amigos para desconectar un poco de tu rutina laboral.

LEO : nacidos de 23 de julio al 22 de agosto

En el amor, tendrás un día lleno de sobresaltos y malentendidos: prioriza la paz y la comunicación constructiva. En lo laboral, tendrás un día tranquilo y ameno durante el que podrías conocer a un contacto clave. Hoy te sentirás agotado al final de la jornada: procura nadar, pasear o hacer yoga para relajar tus músculos y tu mente.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hoy tendrás algunos problemas con tu pareja: intenta charlar con calma y evita los reproches y el rencor destructivo. La suerte está de tu lado en el plano laboral y económico: aprovéchala con responsabilidad e inteligencia. Come mucha fruta en el desayuno para beneficiarte de sus propiedades.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Hoy disfrutarás de un día muy pleno y te sentirás muy querido y cuidado por tus seres queridos: tendrás la sensación de que flotas. Tu economía no es preocupante, pero deberías intentar ahorrar para adelantarte a futuros imprevistos. Te sentirás fuerte como un león y vital como un niño: agradece a la vida por la salud que te brinda.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

En el plano amoroso, la inestabilidad emocional será la protagonista: no dejes que tus deseos más primarios ocupen el lugar de tu cerebro y tu corazón. En el trabajo, tendrás un día muy duro y aburrido que te dejará exhausto. Te sentirás algo deprimido y sin energía: toma jengibre con limón y jalea real.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Podrían surgir gratas sorpresas en el terreno afectivo: mantén tu mente abierta y la vida te sorprenderá. Tus finanzas no van del todo bien, pero una persona cercana te ofrecerá su ayuda. Procura relajarte, respetar a los demás y ser mejor persona: si no rompes con tu actitud egocéntrica, terminarás sintiéndote muy solo.

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

Es un excelente día para que compartas bellos momentos con tu pareja: déjate llevar y volarás. Organiza bien tu agenda para no sentirte desbordado de trabajo: si no, caerás en la desesperación y perderás los nervios. Procura hacer ejercicio, comer bien, dormir ocho horas y hacer ejercicios de relajación.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Los ánimos andan algo revueltos, por lo que tendrás que ser muy paciente y cauteloso para evitar tener problemas serios y discusiones en el seno del hogar. En el trabajo, reina la armonía y no pasará nada que lo empeore: disfruta de esta tranquilidad laboral. La tensión afectará a tu bienestar: procura relajarte.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

La suerte estará de tu lado en el amor gracias a la posición de los astros: mantén una actitud abierta y positiva y la vida te sorprenderá gratamente. En el trabajo, estás atravesando un momento delicado: sé perseverante y pronto conseguirás más proyectos. No abuses del alcohol o el tabaco o te sentirás mal.

