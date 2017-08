El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Héctor Breña, calificó la decisión de los partidos políticos de oposición participar en las elecciones regionales como un descaro.

Criticó que los partidos Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), después de haber convocado protestas que se tornaron violentas por mas de cien días que dejó al menos unos 116 venezolanos muertos, y que también hayan finaciado a grupos paramilitares, decidan medirse en las elecciones a gobernadores.

“Estas fracciones políticas manifestaban que no había vía electoral, no participaron en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para alcanzar la paz. Tenían el cronograma electoral y lo pisotearon, no obstante después de la aplastante victoria de la Constituyente, si eligen el camino democrático” sostuvo.