Un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria hizo en nombre de la Universidad de Carabobo el vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira, para que se pague a los centros de salud la actual deuda y dar solución a la problemática que pone el riesgo el sagrado patrimonio de la salud de la familia universitaria.

Ferreira informó que el ministerio introdujo un cambio en los sistemas de previsión social de los universitarios, en particular en el área de salud, estableciendo una plataforma nacional denominada Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu), la cual había funcionado satisfactoriamente durante los primeros meses. “Sin embargo, en la actualidad presenta una morosidad importante en los pagos directos que hace el Sismeu a las principales clínicas de Valencia, trayendo como consecuencia que hayan cerrado por completo la línea de crédito al Sismeu, generando con ello inconvenientes a la familia universitaria”.

Del presupuesto de la Universidad de Carabobo, planificado con anterioridad, se paga la cobertura básica de Bs. 200.000, la cual está siendo aceptada en los 660 centros concertados con la UC en todo el país –explicó el vicerrector-. Luego se aplica la póliza de extensión, que es financiada en 90% por la Universidad y en 10 % por sus trabajadores, y también está funcionando plenamente por Bs. 500.000, para una cobertura acumulada de Bs. 700.000. Con esta metodología el Sismeu cubría solo Bs. 300.000, para un acumulado de Bs. 1.000.000; para después pasar a las pólizas de las cajas de ahorro. Ahora estos 300.000 no los están aceptando en determinadas clínicas de Valencia porque el Ejecutivo no ha pagado. Entonces el universitario deja de recibri el servicio de salud y se ve obligado a pagar esa cantidad para optar a la cobertura de cajas de ahorro respectivas. Igual sucede al aplicar el fondo para enfermedades catastróficas, que complementa al universitario los altos costos y que no está recibiendo en estos momentos.