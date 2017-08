El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Henry Ramos Allup aseguró este lunes que una Comisión de la Verdad no puede sustituir a la justicia, luego de que el pasado domingo se llevara a cabo su instalación en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente.

En este sentido, el parlamentario enfatizó que esta Comisión “busca citar, imputar y acusar a los diputados con delitos imaginarios”.

“Si me citan, voy, a riesgo de lo que sea. Dirigencia política debe tener guáramo, no podemos caer en inercia”.

Asimismo, Allup pidió al resto de los parlamentarios no perder el chance de decir su verdad “si no van, se los llevarán agarrados por el pescuezo”, añadió.

Por otra parte, en relación a lo ocurrido en el Fuerte Paramacay, puntualizó que las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López, reflejaban como si se hubiese tratado de “una victoria épica”.

A su juicio, “los militares no han defendido la soberanía territorial ni la vigencia de la Constitución”. Agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “se han dedicado a todo menos a ser Fuerza Armada”.

