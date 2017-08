ARIES **

Palabra clave: existencia

Número de suerte: 714

No pierdas el tiempo en casa. Cree en ti porque tienes la capacidad de conseguir lo que quieres. Busca la tranquilidad con meditación. Debes fortalecer las cosas en tu entorno. Trabajo: recibes un pago. Solucionas o aclaras algo. Salud: atento con excesos. Amor: la vida se encarga de cobrarnos. Parejas: harás un gran cambio. Te llaman por un crédito o algo que solicitaste. Soltero: no cuentes lo que haces o piensas hacer. Cuidado con lo que dices en una reunión. Mujer: te sentirás engañada. Asunto relacionado con compañeros te afecta. Aprendizaje. Hombre: haz las cosas con estilo. Alguien a tu lado se siente solo. Reúnete en grupo y comparte. Consejo: ríe que la vida es una.

TAURO **

Palabra clave: plenitud

Número de suerte: 158

Ten un poco de paciencia. Una energía te ayudará a resolver un problema. Solución llega a tus manos. Calma. La rueda de la fortuna está de tu lado. Movimientos. Cambio de vehículo. Hay cosas que no se pueden arreglar.

Trabajo: mudanza o cambio de oficina. Buenos inicios de gobierno. Estás en una lucha de poder. Salud: estabilidad. Amor: inversiones de cuidado. Algo que piensas mucho se da. Una negativa en negocio. Parejas: asunto con vehículo se concreta. Mujer te busca para que la ayudes en su casa. Solteros: cambio en lo social. No podrás aclarar algo que se dijo. Logras una meta. Mujer: no pierdas la fe en lo que haces. Caminos que se abren con seguridad. Hombre: amigo con lágrimas. Situación se pone más fuerte con hijos o adolescentes. Consejo: reflexiones urgentes.

GÉMINIS **

Palabra clave: cambio

Número de suerte: 922

Celebración por alegría. Llega la sanación de una enfermedad. Te liberas de algo. Cambio en las relaciones. Debes ser justo con tu hermano o amigo. Harás una limpieza espiritual en casa. Comadre te busca para ayudarte en asunto de alimentos. Cambio por corte de cabello. Trabajo: estás claro en lo que haces y nadie te detiene. Traiciones cerca de ti. Salud: dolor de cabeza. Amor: busca la manera de solucionar un conflicto con una mujer. Se te acerca alguien que te acelera. Parejas: cuidado con alguien que no te conviene y que lo que quiere es dinero. Solteros: te sentirás comprometido con personas que no te agradan. No discutas más. Mujer: el dinero no es todo. Un amor del extranjero está muy alejado. Hombre: reunión con hermanos. Debes aprender a hacer cambios. Evalúas una reunión política. Consejo: ayuda a que cada día sea armonioso.

CÁNCER ***

Palabra clave: conclusión

Número de suerte: 027

Cubres muchos gastos. Recibes pago. Asunto con abogado. Alguien que está pendiente de ti te ofrece otra oportunidad en un negocio. Buena protección. Un sueño se cumple. Progreso lento, pero seguro. Atiende a hijo enfermo. Deja los malos pensamientos. Trabajo: te reclaman por asignación que debes hacer. Buena suerte. Salud: malestar en la boca. Amor: operación se suspende. Irás a un sitio por limpieza espiritual. Parejas: hecho curioso con una casa blanca. Compras juguetes a buen precio. Solteros: los negocios ocupan tus pensamientos. Te sentirás feliz. Mujer: tomarás como base algo que hiciste en el pasado. Triunfo. El mundo en tus manos. Hombre: mudanza o compra de bienes. Llega dinero de forma rápida. Consejo: respeta el pensamiento de los demás.

LEO **

Palabra clave: integración

Número de suerte: 431

Harás algo por la familia que te trae felicidad. No permitas que se inmiscuyan en tu vida. Cambio de vivienda o te ofrecen negociación. Te vas de viaje. Muchas ilusiones. Pierdes algo importante. Debes dormir mejor. Trabajo: dos personas de poder te ayudan en un problema. Atención con lo que hablas. Salud: dieta. Amor: estás en búsqueda y vivirás momentos muy apasionados. Cuando conozcas a alguien, analízalo. Parejas: tu compañero(a) sentirá celos enfermizos. Hecho curioso con un reloj. Llegas a acuerdo con socio. Solteros: sentirás que tu pareja te rechaza de manera delicada. Situación negativa se aclara. Mujer: no permitas que te manipulen. Hombre te apoya. Hombre: te toca aceptar algo que no te gusta, pero será favorable. Consejo: mantén la calma.

VIRGO **

Palabra clave: amigo

Número de suerte: 610

Pondrás en práctica tu creatividad. Celebración familiar. Busca ayuda espiritual para que todo fluya. Cuídate de gastos innecesarios. Se hace justicia. Calma en discusiones. Mujer ayuda a amigo triste. Llegas a una meta. Trabajo: debes laborar con quien más te desagrada. Firma importante, no faltes. Salud: cuida las articulaciones. Amor: atención con lo que comes. Lo mejor es lo que sucede. Parejas: hecho curioso en el que estarás bajo un árbol por lluvia con personas cercanas. Solteros: no descuides la salud. Buen momento para el matrimonio planeado. Mujer: evita depresiones, ejercítate. Las relaciones serán clave para tu bienestar. Hombre: sales a comer con la familia a sitio de mucho frio. Posiblemente tengas un ascenso. Consejo: quiérete, te lo mereces.

LIBRA **

Palabra clave: totalidad

Número de suerte: 910

Tendencia a decisiones con buenos resultados. Compras inesperadas. Recibes una guía que te ayuda a conseguir alimentos. Sabiduría para afrontar problemas. Te dan una información, debes tener cuidado. Trabajo: caminos abiertos a solución de papeles por negocio. Serás ganador. Salud: atento con lo que comes. Amor: alegría por hijo que cambia su forma de pensar y de ser. Recibes recompensa. Parejas: la estabilidad estará presente en tu relación y la claridad en lo que haces. Solteros: semana de nuevas relaciones. Acompañas a amigo a un hospital. Mujer: verás la lealtad de amigos o de los que trabajan contigo. Hombre: sientes que necesitas olvidarte de una mujer. Viaje. Cancelas deuda. Consejo: ejecuta los cambios, son positivos.

ESCORPIO ***

Palabra clave: sueños

Número de suerte: 421

Recibes apoyo de una mujer sin ningún interés. Cambio de estrategia por ventas. Atiende a la familia. Compra de tela. Virilidad. Embarazo. Mudanza. Nuevas ideas en un viaje. Firma. Operación pendiente. Trabajo: tiempo de disfrute. Buenas energías. Vitalidad. Si laboras logras lo que quieres. Salud: no faltes a la consulta. Amor: deja la preocupación, los caminos están abiertos. Parejas: tienes la capacidad de hacer cambios. Tu pareja te reclama. Solteros: alguien que trabaja contigo te ve mucho. Te cancelan dinero. Mujer: evita los celos. Situación económica te preocupa. Encuentro con alguien especial. Hombre: se concreta una relación. Procura no salir de noche. Preocupación por hijos. Consejo: pon tus pensamientos en positivo.

SAGITARIO **

Palabra clave: agotamiento

Número de suerte: 529

Sentirás que los planes están retrasados. Contacto con alguien del pasado. Armonía en tu empleo. Conoces a alguien especial. Amigo te busca para hacer un trabajo. Te cancelan una deuda. Acude a una iglesia. Ganancias por azar.

Trabajo: se da un contrato. Equilibrio en negocio. Salud: malestar en la garganta. Amor: cuida tu relación. Parejas: la familia de tu pareja te defiende. Recuerda que las decisiones las toman los dos. Llamadas importantes por un terreno. Solteros: propuestas arriesgadas y tentadoras para hacer cambios en tu forma de vivir. Mujer: mudanza con un poco de apuro. Cuida lo que dices. Hombre: no ofendas a tu familia. Sé inteligente, no eres mejor porque tengas dinero. Consejo: utiliza la intuición.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: maestro

Número de suerte: 009

Compras para el hogar. Logras un negocio y cubres necesidades. Asunto con un seguro. Ganancia de dinero te trae evolución. Un buen proyecto llega a tus manos. No te involucres con casados, te ocasionan problemas. Niños esperan lo ofrecido. Trabajo: expansión en viaje. Negocio de ropa o costura de cuidado. Salud: ejercicio. Precaución con lo que comes. Amor: llega la prosperidad económica. Alguien te pide que compartas con ellos. Parejas: no discutas delante de los niños. Ten calma y confianza. Solteros: recibes una propuesta. Cambio de imagen. Mujer: evita controversias con tu pareja, no te conviene. Hombre: verás los cambios que tanto esperaste. Un acuerdo te favorece. Consejo: deja el rencor, no sirve de nada.

ACUARIO **

Palabra clave: luchas

Número de suerte: 526

Reunión de muchos hombres de poder para tomar decisión importante. Triunfo. Harás una rehabilitación en casa. Te presentan a alguien que te genera confianza. El sol sale para ti. Todo negocio que inicies será bueno. Tristeza que debes superar. Trabajo: cambias el horario. No digas no sin saber qué te ofrecen. Salud: malestar de cintura o espalda. Amor: tendrá protección divina. Sé consecuente. Consigues lo que quieres. Parejas: las palabras salen fáciles, pero debes cumplir. Paseo familiar el domingo. Solteros: viaje. Busca solución a problemas monetarios. Mujer: evolución, ascenso. Hombre te abre caminos. Todo positivo sale de una reunión. Hombre: semana muy positiva, tienes éxito. Lo marcado se cumple. Un nuevo trabajo. Consejo: si pones empeño, logras lo que quieres.

PISCIS **

Palabra clave: armonía

Número de suerte: 887

Trabajas con grupo y sientes apoyo. Sales de un lugar oscuro. Alguien te persigue. Cambio de rutina. Ruptura. Cuidado con accidentes en casa. Reunión familiar con mujer de poder por herencia. Superas contratiempo. Reanudas lo detenido. Trabajo: movimiento rápido y sin problemas en lo que quieres. Bendiciones. Reunión con jefes. Salud: agotamiento. Amor: consigues a la persona ideal. Sorpresas agradables. Nuevas opciones Parejas: descansa en casa. Te invitan a un viaje. Solteros: logros en el entorno laboral. Invierte. No llores por otros, soluciona los problemas. Mujer: proyectos con tu pareja. Cuídate de terceros a tu lado. Cambio de firma en oficina. Hombre: recibes dinero inesperado. Renovación laboral a tu favor. Consejo: tu vida te la haces tú.