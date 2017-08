Toda gran causa comienza como un movimiento, se convierte en un negocio y termina siendo un fraude. Christopher McDougall

“Que el régimen se burle de más de 7.6 millones de venezolanos a nadie sorprende. Que los nuestros se lo pasen por el foro, eso sí destroza”, triste realidad señalada por la periodista Ibéyise Pacheco, coincidiendo con la valerosa María Corina: “es inconcebible hacer elección alguna con un CNE que avaló disolución de la República, inventó 8MM de “votos” y fue cómplice de masacre el #30Jul”. Y es que los kilobytes (KB) del fraude constituyente hicieron caer por igual a los criminales del régimen como a sus secuaces en la coalición opositora, enquistados en PJ, AD y UNT, que se dejaron ensillar y poner cincha, y hasta gurupera, por los cubanos y ahora pretenden darnos lecciones de nacionalismo de pacotilla con eso de que las dictaduras salen con votos, siendo que entregar al país y violar la confianza de toda una nación por el interés de gobernaciones y alcaldías es una infamia por parte de la MUD.

A juzgar por lo que dijo Smartmatic, siempre he tenido razón, (https://www.youtube.com/watch?v=-z6ijnU3M7g) por sostener que quienes nos gobiernan son unos vulgares y peligrosos delincuentes, que han engañado groseramente a todo el país con visibles secuaces en la oposición que justo cuando denuncian ese megafraude constituyente aplican estrategias de distracción lanzándose de bruces a las elecciones regionales, inmersos en la ética revolucionaria: roban al pueblo, roban a la oposición y se roban ellos mismos, no olvidemos que la inconstitucionalidad de la ANC de Maduro no sólo parte del fraude electoral denunciado por Smartmatic, sino de la supresión del Referendo popular que entregaron negociadores de la MUD en República Dominicana. No me importa que me digan Anti MUD, prefiero ponerme del lado de Ledezma: “nadie que sea leal a la lucha que ha dado el pueblo estará haciendo fila para inscribirse en el CNE” (https://www.youtube.com/watch?v=G-RUHxLEBWI) en las regionales.

Así terminan los mafiosos, disparándose entre ellos. Maduro contra Zapatero, y para colmo de males, Smartmatic contra el CNE, develando una aberración que me toca de cerca porque cuando denuncié manipulación de resultados electorales a finales del 2008 me tildaron de loco, en esa oportunidad fue obvio que le robaron el triunfo como Alcalde de San Felipe a quien no han tenido la valentía de hacerle juicio en dos quinquenios, eso fue en Yaracuy, donde el diputado Biaggio Pillieri llamó “delincuente electoral” al gobernador Julio León Heredia luego de atribuirse como un logró que el 100% de los electores votara en centros electorales del Municipio Veroes en los cuales históricamente no se pasaba del 30% de participación; luego en el 2013, me llamaron radical, salvo mi amigo Pablo Medina, con quien estadísticamente establecí que a partir de la 5 de la tarde se ponía en marcha la trampa de manipulación de los resultados a favor del régimen, que siempre venía acompañada de supuestos operativos de arrastre de votos, anunciados estruendosamente y que giraban siempre en torno a remotos centros de votación, en los cuales inflaban las cifras. Falso de toda falsedad, como ha quedado al descubierto esta semana.

En el imaginario del CNE están cada vez más incómodas las comadres y el Ñoño, se le pusieron las cosas difíciles, junto a aquellos de la Mud que están listos para seguir votando en dictadura, o lo que es lo mismo, para validar el megafraude del 30J. Sí, andan como locos queriendo legitimar los kilobytes del fraude, con los que se cayeron por igual Tirios y Troyanos, y nada mejor para eso que la auditoría sugerida por la misma denunciante, Smartmatic, peor aún, Ñoño, es decir, el Rector Rondón, (https://www.youtube.com/watch?v=_6gaNA11nYM) sostiene que el CNE “está obligado” a realizar auditorías tras denuncia de Smartmatic, y hasta alguien que yo creía inteligente, Nicmer Evans, exige auditoría, es más, la ANV aprobó solicitar a Smartmatic auditoría de los resultados de la ANC. Después se alteran cuando uno les dice que son unos vendíos, unos traicioneros, porque esas actitudes no hablan bien de ninguno de ellos. Auditar los datos de una elección ilegal, espuria, criminal, es darle apariencia de legitimidad. Si por una denuncia de conversación sobre “manipulación de votación” suspendió el TSJ a los diputados de Amazonas, por la declaración de Smartmatic procede la nulidad constituyente. Tanto es así, que el TSJ del régimen ha estado calladito por el escándalo del CNE. Porque es un acto nulo. El punto no es que manipularon en millones de votos el conteo de la constituyente, el punto es que con ese dato el proceso es nulo.

Haber permitido la instalación de la ANC, precedida de la toma del Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, aunado al debate en torno a la participación de factores de la MUD en las elecciones regionales, postura respaldada por dirigentes como Tomás Guanipa al decir: “Estamos dispuestos a elecciones regionales si hay garantías”, (https://www.youtube.com/watch?v=KsddCOiW7mQ) cuando aquí no hay garantía de ninguna naturaleza, a la par de una marcha de la oposición varias veces pospuesta, parece no tener otro objetivo que desviar la atención de la nulidad del proceso constituyente que hace imperioso el nombramiento no sólo de los rectores del CNE sino también avanzar en el Gobierno de Transición designando Embajadores en países que han desconocido la ANC, algo a lo que se opuso abiertamente Julio Borges, hecho que hace comprensible que después de destituir a Maduro, aún lo llama “Presidente” y por ello permitiría la coexistencia de la ANC y ANV en el Palacio Federal Legislativo, dándole gusto a un régimen repudiado internacionalmente tras pasarse por el arco del triunfo el mandato popular emergido del Plebiscito del 16J.

Sin entrar en profundidades jurídicas, con el fraude denunciado por Smartmatic estamos frente a DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, muchos quieren echarle la culpa sólo a las Rectoras del CNE, diciendo que incurrieron en el delito de asociación para delinquir, pero como Smartmatic denunció lo que correspondía hacer a @RondonCNE, entonces tenemos 5 rectores cómplices de fraude electoral. Ya les aperturaron una investigación penal que difícilmente dará resultados satisfactorios, porque así como la Fiscal @lortegadiaz dice que Socorro Hernández habría contratado con Odebrecht sin tomar acciones en su contra, hará lo mismo con sus comadres en este caso del mayor fraude en Latinoamérica, como lo calificó Luis Almagro, Secretario General de la OEA, a donde ahora Maduro y compañía quieren ir a lavarse la cara. Por extraño que parezca, Smartmatic le colocó en bandeja de plata a Maduro la posibilidad de quitarse de encima la Constituyente, pero como él no es inteligente no lo hizo creando mayores dudas en la OEA (https://www.youtube.com/watch?v=apLYjVRI_sA) al prolongar un fraude con el cual estafaron al pueblo en cada elección. En ese contexto participar en las regionales sería un golpe bajo al pueblo venezolano, pero bueno, cada quien que asuma su barranco y que no nos dejemos embaucar porque aunque lo quieran negar las sanciones internacionales están funcionando, el chavismo se desmorona, la MUD no es imprescindible y los chamos de la resistencia no se cansan.

Tratándose de un fraude, nadie mejor para estar al frente de la ANC que Delcy Rodríguez, (https://www.youtube.com/watch?v=iJ9jX4wPmCc) no sólo hermana del padre de la trampa electoral sino también socia de Smartmatic junto con él y su pareja, Alfredo Anzola, dueño original de esa empresa, que murió en extrañas circunstancias cuando esa empresa corrupta al servicio del socialismo los atornillaba en el poder con un sistema poco confiable. En cualquier caso, si es una constituyente legítima, como dicen que es los personeros del régimen, quien tendría que juramentarlos sería un CNE legítimo, y este no es el caso, ilusionaron a varios con el sueño de ser constituyentes, los usaron con crueldad, para después quedarse ellos con los cargos. Si eso es detestable, más aborrecible es que el Padre Numa Molina se haya prestado, en nombre de la Iglesia Católica y para desmedro de la Jerarquía Eclesiástica, a bendecir a un pueblo tan inexistente como la voz de Dios que según ese cura se manifestaba con la bendición impartida en la instalación dolosa de un cuerpo legislativo sobre el cual penden efectos colaterales al estilo de Smartmatic generados por la repartición de sanciones de la comunidad internacional, en especial de la administración Trump, convertida prácticamente en la única doliente de Venezuela.

(https://www.youtube.com/watch?v=TcGGV6qt_XI) Ciertamente, Dios escribe derecho con renglones torcidos, pero no tanto como para estar al lado de la ANC de un régimen genocida.

