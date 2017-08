El pasado domingo 30 de julio 2017, tal y como estaba pautado por la dictadura que existe en Venezuela, se efectuó la fraudulenta elección de la Asamblea Nacional Constituyente que desde todo punto de vista es espuria por haber sido impuesta al margen de la voluntad popular. El fraude electoral quedó de manifiesto antes, durante y después del proceso electoral. Antes: Por lo ya dicho de una Convocatoria no válida, por unas bases comiciales ajustadas a los deseos del régimen, los cambios constantes en las normas y procesos lo cual dejaba en franca vulnerabilidad la seriedad del proceso y el principio de -un lector un voto.

Durante, por la evidente y notoria ausencia de electores en los centros electorales impidiendo a los medios de comunicación cubrir la noticia y aproximarse a los 500 metros de cada centro lo que obviamente imposibilitó la cobertura de lo sucedido ese día. Y después con la farsa de unos resultados no sustentados ni soportados con las actas de totalización, escrutinio y transmisión que permitan a la población dar validez a los candidatos declarados presuntamente ganadores. El mandado estaba hecho: Cero observadores, cero controles (tinta, huellas, votos en cualquier lugar). La improvisación con la que el órgano electoral organizó la jornada, sin asegurar las mínimas normas de imparcialidad y transparencia del proceso, generaron mucha desconfianza en la población desde un principio. Nunca en la historia democrática de este país había sucedido algo así. Con la ambición de poder y la certeza de la derrota las 4 malandras del CNE anunciaron con una sinvergüenzura irreversible que había participado el 40% de la población cosa que hasta hoy no han podido demostrar aún sin tener oposición ni testigos de la oposición.

Esta cifra de participación no se corresponde tampoco, con los 8 millones de votos que dicen haber obtenido puesto que, como ya saben, no todos los electores tenían el mismo peso electoral pues algunos tenían opción a más de un voto, por lo tanto haber sumado 8 millones de votos entre los votos territoriales y sectoriales, no implica que votaron 8 millones de personas. Desde luego todo el pueblo y más de 40 países del mundo reaccionaron a las pocas horas desconociendo la A.N.C por inconstitucional, por fraudulenta. A todas luces, el número mágico que les encargaron al CNE debía sobrepasar a la REAL participación de la Consulta Popular del 16 de julio 2017 en la cual 7 millones 600 mil venezolanos le dijimos a la dictadura que Renuncie y a las Fuerzas Armadas que cesen en el atropello al pueblo al que juraron proteger.

Para completar y redondear las evidencias sucedió lo que nadie se esperaba, fue la sorpresa que llegó desde Inglaterra, a escasas 72 horas de celebrados los “comicios” cuando el representante de la empresa Smartmatic, Antonio Mugica, confirmó que hubo fraude. Dicha empresa proporcionó la plataforma tecnológica de votación y demás servicios tecnológicos para las elecciones en Venezuela desde el año 2004, incluyendo por supuesto, la elección del domingo para la A.N.C. Su aparición fue para denunciar que hubo manipulación de los resultados contabilizando mayor cantidad de la realmente escrutada , aportando los elementos técnicos y científicos que muestran la inconsistencia entre los números aportados por la instancia electoral y los que arroja el sistema, dejando al desnudo el megafraude constituyente y en consecuencia la ilegitimidad de la impuesta constituyente.

Con este hecho quedó establecida formalmente la narcodictadura que regida por esa asamblea que lejos de proponer una constitución funcionará como una Junta de Gobierno con superpoderes y control absoluto de los poderes públicos y del destino de la patria. Ya comenzaron destituyendo funcionarios y designando a dedo sus sustitutos. Los juicios políticos a los alcaldes de oposición han recrudecido y con ellos seguirá el juicio a todo aquel que sea incómodo a los intereses de la cúpula revolucionaria.

Cumpliendo su plan hasta ahora todopoderoso, su agenda del terror para distraer y dispersar la atención, con toda la infame intensión de confundir y relegitimar al CNE ante la severa acusación mencionada, al iniciar la semana la narcodictadura tendió una trampa a la Mesa de la Unidad Democrática (M.U.D) poniendo fecha próxima para la inscripción de los candidatos a la elección de gobernadores que se supone que se efectuarían en diciembre de este año. No se necesita ser adivino, erudito ni brujo para saber que con esa repentina propuesta lo que pretenden es que olvidemos la estafa electoral y avalemos la trampa de Smartmatic y generar rupturas en el seno de la unidad política y social que tiene la oposición. Tenían su discurso preparado ya que el capo Diosdado Cabello, voz cantante de la ilícita ANC salió enseguida diciendo que quién entiende a la oposición que acusa al CNE y al mismo tiempo, sale diciendo que con ese mismo árbitro participaran en las elecciones regionales “pautadas”.

No es realmente el hecho ya comprobado de que el árbitro electoral este deslegitimado per se ya que sus integrantes tienen sus mandatos vencidos hace ya mucho tiempo y es evidente su dependencia y servilismo al régimen a cambio de dádivas. Ni tampoco es caer en análisis estériles de opiniones de aquí y allá, muy certeras y apegadas a nuestra realidad. Las opiniones nos muestran el escenario de que Ir a elecciones con este Consejo Nacional Electoral es casi un suicidio, con el fraude a flor de piel es muy difícil justificar ante el pueblo que los partidos políticos estamos dispuestos a participar en una elección en las mismas condiciones. Como ciudadano opino que es complicado ir a elecciones bajo supervisión de las 4 delincuentes del CNE.

Sin embargo, por encima de todo, somos demócratas y respetuosos de la constitución y las leyes. Nuestro derecho cercenado varias veces a elecciones son parte de la lucha que emprendimos hace más de 4 meses y negarnos a ese proceso sería negar nuestros propios principios y, esa es justamente la trampa.

En mi caso personal, teniendo según encuestadoras reconocidas, más del 21 % de aceptación sobre el contendor más cercano, asumiendo la imposibilidad de participar y teniendo un candidato con excelente perfil ,el joven Elia Cabello , en MIGATO, partido político regional que fundé en el año 1997 estuvimos debatiendo 3 días el asunto y como miembros de la MUD estamos dispuestos a acatar la decisión que por mayoría tome ese cuerpo colegiado al que pertenecemos; eso sí garantizando la lealtad a los principios que la inspiran y especialmente a la del respeto de la voluntad popular, por lo que sí se decide participar en las elecciones regionales, los candidatos deben ser electos mediante elecciones primarias como se acordó en el Pacto de gobernabilidad suscrito el año pasado.

Vayamos a elecciones o no la lucha de calle de seguir pues los objetivos planteados el 1 de abril no han sido alcanzados, tenemos que honrar a los nuevos libertadores, quienes han dejado sus vidas en las calles , en diferentes escenarios todos somos parte de esta lucha y lo importante es no caer en una guerra psicológica inútil pues igualmente cualquier cosa puede pasar con este show permanente del dictador y su comitiva, quienes son los más interesados en que no participemos, con sus atropellos puede pasar que eliminen dichas elecciones o se materialice su plan tipo Cuba con elecciones sin contendores . La pelea es contra el narcorregimen y debe ser en todos los escenarios que la constitución nos ofrece. El 350 constitucional no es más que eso, un llamado para que la constitución se respete no para convertir a Venezuela en una anarquía ni tampoco entregar el estado a régimen comunal autoritario que propone el gobierno. Los cambios en el CNE y en las normas y garantías electorales se consiguen peleando y eso es lo que tenemos que seguir haciendo.

No nos queda otra salida que continuar las manifestaciones de calle hasta llegar a la huelga general y lograr salir de la narcodictadura. También se espera para los próximos días el levantamiento de un grupo de militares nacionalistas, institucionalistas, que no está comprometido con el narcotráfico, para restablecer el hilo democrático. Convencido del gran país que es Venezuela y de sus grandes reservas morales sigo dando la pelea desde la cárcel del exilio, con lo único que me queda MI PLUMA Y PALABRA.

NOTA A DIOSDADO CABELLO: una semana más, en tu programa Con el Mazo de la Droga Dando, volviste a nombrarme, ni a la distancia puedes olvidarte de mí y haces bien porque mi exilio no es voluntario ni placentero. Estoy luchando para regresar a mi patria y poder recobrar los espacios naturales que la droga y el malandraje de tu estirpe impusieron. Te digo más, tus patriotas cooperantes te marean y llevan y traen información a quienes desde el exilio no te tememos. Pendiente, vienen sorpresas .

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato ” Briceño

