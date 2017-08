Todo parece indicar que en el siglo XXI seguiremos escribiendo la historia con sangre. Fue precisamente hace 72 años cuando el Presidente Harry S Truman quien había encargado a un equipo de asesores presidido por su Secretario de Defensa Henry Stimson para que le hiciesen una propuesta de si debería utilizarse la bomba atómica contra Japón. La acción de los kamikazes japoneses tenía impresionados a los soldados norteamericanos quienes observaban como lanzaban sus aviones contra la flota estadounidense, es decir, estaban dispuestos a dar su vida por defender a su nación.

Esta actitud de gallardía fue observada por Stimson y propuso al Presidente Truman que lo menos costoso para salvar más vidas sería lanzar la bomba atómica, hecho que se llevó a cabo un 6 de Agosto pero de 1945 donde un bombardero B-29, con código Little Boy, arrojó sobre Hiroshima aquel artefacto nuclear para arrasar con 70.000 almas. Luego, 3 días después, un 9 de Agosto, el Presidente autorizó el lanzamiento de la segunda bomba nuclear sobre Nagasaki, con un saldo tristísimo de 80.000 personas, más unas 200.000 que murieron en los años siguientes por los efectos desgarradores del cáncer producido por las radiaciones de aquellas cobardes bombas. El piloto de Enola Gay, se persignó antes de pulsar el botón que arrasaría con ciudades enteras.

El Siglo XX se escribió con sangre. Hoy los venezolanos estamos escribiendo la historia con sangre. Es una coincidencia trágica que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica tenga sobre su escritorio una gama de propuestas hechas por su equipo asesor para sancionar a “Venezuela” las cuales se comenzarían a aplicar en lo inmediato, es decir, también en Agosto pero de 2017. Ahora bien, ¿En qué consisten esas sanciones? Aún no lo sabemos, lo que sí es cierto, es que todos los escenarios están planteados, desde los embargos, pasando por restricciones en las compras de hidrocarburos hasta una intervención militar. Y, ¿cuál será la factibilidad de la aplicación de sanciones? ¡Es un hecho que se aplicarán! Todo dependerá de la radicalización que el Gobierno/ANC apliquen sobre las institucionalidad del País y por las primeras medidas acordadas, lejos de iniciarse con propuestas económico-sociales para salir de la crisis tomaron el atajo de lo político-institucional, lo que es una muy mala señal para la estabilidad emocional de la familia venezolana.

Ya los actos de mayor violencia comienzan a asomarse, como si fuera poco la violencia diaria tanto en la calle como la que no se ve, pero se siente a la hora de comprar alimentos o medicinas, esto parece importar poco, o quizá entre los planes de la ANC/Gobierno esté el de seguir estirando la arruga inyectándonos una alta dosis de nerviosismo a través de actos constituyentes para al pasar los meses o quizás años, poder hablar de unas salidas a la crisis económico-social. Siento que el cerco internacional al cual seremos sometidos no nos dará posibilidad sino de sobrevivir en lo que pudiera ser una tierra arrasada, ya no por las bombas americanas estilo Hiroshima y Kawasaki sino por la hambruna ambulante donde se matará por un pedazo de pan recordando la historia judía con los campos de concentración nazi donde intercambiaban vidas por pan.

La historia está allí, no para masajearnos el ego creyéndonos historiadores sino para comprenderla, analizarla y evitar caer en desgracias lo cual pareciera importa poco a la cúpula gobernante. Poco importan unas elecciones regionales donde los futuros gobernadores distribuirán el hambre y la miseria, el problema es mucho más profundo, va más allá de esa ventanita que se quiere abrir como demostración de lo indemostrable, ahora es la República la que clama por sus hijos los cuales deben desprenderse de posturas mezquinas, colocar sus ideologías (más aun, entendiendo ésta como falsa conciencia), y abrazar un proyecto de Nación común a todos los venezolanos. Para ello es indispensable evitar más derramamiento de sangre y colocar la inteligencia en el altar supremo de la Patria. ¡Unidad Nacional!