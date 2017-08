Sin estar claro de lo que realmente pasa desde el amanecer de este Domingo 6 de mayo, en la 41 Brigada Blindada o Fuerte Paramacay en la ciudad de Valencia, no sabemos si es enfrentamiento, sublevación o simplemente un trapo rojo de esos que nos ha lanzado el narco-régimen venezolano durante 18 años, a la hora de distraernos de fatales actos como la instalación de la ilegítima asamblea nacional constituyente o la también ilegítima destitución de Luisa Ortega Díaz.

Simultáneamente al hecho que se suscita en Valencia, la narco-dictadura en Venezuela nuevamente traslada a Leopoldo López a su residencia, no sabemos bajo que argumento, pero le vuelve a dar casa por cárcel, esta vez para que no quede duda que son decisiones que toma el narco-dictador Nicolás Maduro Moros y el jefe del narcotráfico en Venezuela Diosdado Cabello Rondón y no negociaciones, como algunos imbéciles que le hacen el juego a la narco dictadura, empiecen a utilizar el teclado para decir que todo fue un acuerdo para desmontar la lucha que existe y existirá hasta que caiga el malandraje que por asalto impera en el estado venezolano.

Este libreto es conocido y más aún, desgastado, ya no tiene efecto en la mayoría de los venezolanos que estamos dispuesto a todo, entiéndase bien a todo, con tal de rescatar nuestra libertad.

Finalmente nos enfocamos a escribir, lo que realmente nos debe ocupar en este momento, la instalación de la fraudulenta asamblea nacional constituyente, en minúscula, sencillamente porque es fraudulenta y no tiene ninguna legalidad para su existencia.

Todos los venezolanos, estamos claros de que en ese mamotreto que agrupa, narcotraficantes, asesinos, ladrones, sicarios y corruptos, que se hacen llamar constituyentitas, no gozan del respaldo popular de lo que dicen tener, fueron designados fraudulentamente e ilegitímamele, violando todas las normas y procedimientos, pero más aún, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Decir que por ellos votaron más de 8 millones de electores, los hace más ilegítimos, porque la gente sabe, que sí hay un evento electoral en estos 19 años, en donde haya acudido la menor cantidad de electores, es este.

Las cifras más alentadoras y en las cuales yo particularmente no creo, le dan una votación de cerca de 3 millones 500 mil sufragios, siendo ciertas estas cifras, estamos frente a un fraude que convalidaron las delincuentes rectoras del Poder Electoral Venezolano, porque ellas anunciaron una participación de más de 8 millones de venezolanos.

La guinda del mortífero cóctel, la puso la empresa Smartmatic, al anunciar que por lo menos, en 1 millón de votos, las cifras habían sido modificadas. Esta empresa entro al juego electoral venezolano bajo la conducción del Psiquiatra Jorge Rodríguez, quien posee grandes sumas de millones de dólares en Europa, producto de los grandes negocios hechos durante los procesos electorales en la era de la narco-revolución desde el año 2000, incluyendo la fraudulenta elección constituyente del pasado domingo 30.

El fraude es tan grande, que los ejecutivos de esta empresa Smartmatic, luego de pagarle las correspondientes comisiones a Jorge Rodríguez, dieron una rueda de prensa para desmarcarse de lo que evidentemente quedará claro ante la opinión pública nacional e internacional en los próximos días, en donde Smartmatic tiene intereses porque maneja negocios en muchos países, y este fraude sin duda alguna, le perjudica.

Frente a todas estas realidades, de inmediato la legítima Asamblea Nacional, debería haber destituido ya las delincuentes rectoras del Consejo Nacional Electoral venezolano, no lo ha hecho, no sabemos porque razón, seguramente tendrán una explicación convincente y que nos las debería dar, esperamos por ella.

Lo cierto de todo este drama, es que el pasado sábado 5, por asalto como suelen hacerlo ellos, porque todos son producto de la delincuencia, porque han sido formados en ella, la mejor prueba, no las da la ex – canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien resulto designada presidenta de la fraudulenta asamblea nacional constituyente, esta delincuente, su formación viene desde los años 60, cuando en su hogar su padre Jorge Antonio Rodríguez y su madre Delcy Gómez, en presencia de ellos, sus hijos, planificaban los asaltos a bancos y los secuestros a connotados empresarios extranjeros, que invertían en grandes empresas en Venezuela, esa es la escuela de los hermanos Rodríguez Gómez de la cual jamás podrán deslastrarse.

Montado el teatro, se fueron al nuevo monumento de la hechicería tal como lo manda el que les ordena en Venezuela, el dictador Raúl Castro, el Panteón Nacional, ahí donde reposan los restos de nuestro Libertador Simón Bolívar, hicieron su ritual con la verborrea de pajas que nos tienen acostumbrados. Luego se trasladaron al monumento en donde reposan restos simbólicos (En cera) del putrefacto Hugo Chávez, padre de todos los males que vive y padece Venezuela, ahí el bocón narco-traficante Diosdado Cabello Rondón, lanzo su proclama haciendo ver que sigue siendo un cobarde golpista, que sin la ayuda del difunto Chávez, no hubiese llegado a ninguna parte y hubiese seguido siendo el cornudo que siempre ha sido.

Como todo lo que hacen, esperaron la sombra del anochecer, para proceder a destituir a la legítima Fiscal General de la República de Venezuela Luisa Ortega Díaz y nombrar al corrupto Tarek William Saab, como fiscal encargado, todos estos actos ilegítimos, por los cuales serán juzgados, y no como dijo en un programa, mi paisano Henry Ramos Allup, que una transición pasa por perdonar a todos estos delincuente, ahí se equivoca mi estimado Henry, cuando llegue el momento, opinaremos sobre el tema.

En todo este drama, la voz de la MUD no se escucha, seguramente hablan de lo que está por venir, y que a la mayoría de los venezolanos no interesa, seguro analizan como decirles a los venezolanos, que hay que ir a las elecciones regionales, en donde elegiremos Gobernadores y Diputados a los Consejos legislativos.

Ese no es un tema que a ninguno de los venezolanos interesa, a los que verdaderamente interesa es a quienes al igual que los militantes de la narco-dictadura forman parte de las estructuras de los partidos políticos que integran la MUD, a ellos aunque lo oculten, si les interesa.

¿Ir o no ir, a ese proceso al cual nos convoca el ilegitimo Consejo Nacional Electoral?.

Sin tabúes, hay que ser bien honesto en esta decisión, con un pañuelo en la nariz, frente a este podrido y fraudulento Poder Electoral, hay que ir, hay que inscribir a nuestros candidatos, a sabiendas de lo ilegítimo que es el cuestionado ente electoral.

Que ese no es nuestro fin, lo comparto plenamente, pero hay que inscribir candidatos y prepararse para darles el revolcón, somos más de 7 millones 500 mil venezolanos quienes nos oponemos a esta narco-dictadura.

Sí no participamos, ellos, una minoría lo harán, y se apoderaran de todos los espacios y así moriremos con la desesperanza, y ese, hermanos venezolanos no será nuestro fin.

A Henry Ramos Allup, humildemente le digo, no soy su enemigo, pero cuestiono la manera como usted le dijo a los venezolanos, en un programa al mediodía del pasado jueves, que ustedes irían a la elección de gobernadores, esa forma de comunicar una decisión unilateral a un pueblo que ha estado unido en un solo propósito “Rescatar la libertad de Venezuela” Henry, no fue la mejor, guarda ese verbo muy útil por cierto, para que te dirijas a los seguidores del narco-régimen, a nosotros no, eso es lo que debemos rechazar, nos advertiste que no te importaba si con tu opinión te llevábamos al paredón, no, no te llevaremos, solamente te dejamos claro, que nosotros no somos los enemigos.

¿Ir o no ir?.

La calle sigue siendo nuestra prioridad, esa no la debemos abandonar, a las elecciones regionales hay que acudir, a sabiendas que una vez, estemos bien preparados para votar y defender nuestro voto, la fraudulenta asamblea nacional constituyente (sí es que para el momento existe) la anulará, sí no nos inscribimos, ellos avanzaran, esta participación electoral, debe ir acompañada con la designación de los nuevos rectores por parte de la legítima Asamblea Nacional y seguir combatiendo a los narco usurpadores de la fraudulenta asamblea constituyente, eso son los paso a dar, sin miedo, ¿Que más nos pueden quitar, que ya no nos los hayan quitado?

