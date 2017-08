La mayoría de la población de Venezuela después del 30 de julio con la elección fraudulenta de la inconstitucional ANC validada por el ilegitimo CNE sin destino cierto frente al desconocimiento de la legítima Asamblea Nacional, y la mayoría de países del continente americano como también la comunidad europea; el espectáculo que monto el gobierno de Maduro y sus payasos constituyentitas es una ridiculez o mofa ante el mundo con decretos y decisiones sin efecto constitucional, una nueva nueva violación de la CRBV con el supuesto máximo poder constituyente cuando es todo lo contrario desconocido y repudiado por el parlamento internacional.

Estamos cansados de mucha verborrea y poca materia gris. Hemos cerrado un círculo vicioso. El juego maquiavélico sigue, durante 110 y mas días de sangre joven, de dolor, de destrucción con muerte no solo de balas sino de hambre, enfermedades, hiperinflación-especulación-escasez como nunca había pasado en 100 años de explotación petrolera con esta barbarie. Venezuela aparece en el cuadro comparativo como uno de los países más atrasados en tecnologías de punta del planeta con la mayor inflación que rompe los tres dígitos (1000%) lo que va del año 2017. puede terminar o cerrar el año con una mega crisis económica, social y política según datos del FMI. Todo por incapacidad e indiferencia de las cúpulas podridas que luchan por mantenerse en el poder los delincuentes comunistas-militares venecuba que están saqueando a Venezuela con el apoyo de rusos y chinos, porque Venezuela está hipotecada a esos dos país ante los ojos bizcos de los EEUU; según la cual no quiere intervenir decididamente; los países entre sí no son amigos sino que defienden sus intereses a la hora de una parcialización: cuando deciden por razones de humanidad es a través de notas diplomáticas que no dejan de ser importantes pero no dan en el blanco ante una POBLACION Inerme, indefensa, hambrienta, enferma (…) como sucede con la Nación venezolana donde los ciudadanos no tienen dónde ir a comprar alimentos, medicinas, repuestos, asistencia hospitalaria por el malvado control de cambio impuesto, controlado por bandas paramilitares y PARTIDO UNICO que amenaza con presión a los más pobres-sin empleo en barrios, caseríos como también a misioneros- poblaciones desasistida que ni tienen fuelle, aliento para abrir los ojos de la hambruna con sus niños y ancianos en cada hogar sin los servicios básicos, que ahora deambulan como ZOMBIS: muertos vivientes y contaminados. ¿Qué triste realidad vive Venezuela heroica?

La gente común se pregunta: ¿De dónde salen tantos dólares para viajar por el mundo y competir con la corrupción chavista? nadie responde porque quien lleva el dolor arrastra, siente el mal como la mujer preñada siente el dolor de parto, solita ni aun que el marido lo finja. No hay que ser filósofo ni hechicero para desmarañar este embrujo, sortilegio, laberinto. Hay que buscar una salida de este enredo de estopa que nos metió por década una elite desalmada que ha gobernado a este país detrás de un biombo o detrás del telón de un teatro de operaciones maquiavélicas. Y como arte de magia nadie les conocen pero viven en mansiones dentro y fuera del país y lo mas cómico nunca han trabajado una hora de jornada laboral a favor del país sino todo lo contrario conspiran de manera inhumana de generación en generaciones para explotar, exprimir, defraudar, disfrutar, derrochar el tesoro público entregando las riquezas naturales a otros países perjudicando el futuro de la generaciones de relevo. Gracias a Dios. Dios tarda pero no olvida. La justicia se impone tarde o temprano, pero llega!!.

Por eso es importante no olvidar, que el éxodo no es improvisado más de dos millones de jóvenes profesionales con capacidad de trabajar y producir tuvieron que abandonar el País porque no HAY futuro y mucho menos seguridad de subsistir por falta de trabajo, seguridad jurídica de la propiedad y de las personas. La bitácora por el mundo regresara con las armas del conocimiento tecnológico y con experiencia acumulada para ponerlas al servicio de la sociedad y así reconstruir y convertir a Venezuela cómo fue en 1777 una de las colonias españolas del nuevo mundo de mayor producción agrícola y sus excedentes exportaba a las Islas del Caribe en mano de Francia, Inglaterra, Holanda. Y así fue que la sociedad caraqueña de mantuanos prósperos se nutrió de información- literatura y ciencia que negaba la corona española al resto del nuevo mundo.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar, cada quien debe asumir sus responsabilidades. Abolir la alcahuetería a la flojera de trabajar. Todos a trabajar por restablecer el orden constitucional para que surja un gran acuerdo nacional y conformar un gobierno provisional que de inmediato convoque a elecciones generales: elegir los poderes públicos por la base comicial: voto secreto y universal. Elegir los cinco poderes públicos previa reforma constitucional: Poder Ejecutivo. Poder Legislativo. Poder Electoral. Poder Judicial. Poder ciudadano. Así derrumbar el privilegio de los dos poderes: Ejecutivo y legislativo que controlan a los demás poderes.

En consecuencia nunca se ha logrado la separación de poderes con autonomía e independencia. La CRBV prevé enmiendas y reformas hagamos uso de ellas con mayoría calificada en la legítima AN elegida el 6D/2015 con 14 millones de votos directos y secretos de electores democráticos.

Si algo quedó claro tras la denuncia de Smartmatic, es que el 30J hubo un fraude electoral con la elección inconstitucional de la ANC, no importa el número de votos insuflados, del cual fue partícipe el gobierno ilegitimo de Maduro. En consecuencia la juramentación de los miembros de la Asamblea Constituyente y su instalación carece de legitimidad constitucional que se interpreta como un acto de imposición muy propio de las dictaduras tradicionales. La ANC fraudulenta es rechazada por la comunidad internacional, y desde luego por dichos comicios por más de cuarenta países.

Si no se ataca el problema de raíz el asunto no se acaba con este engendro de ANC. Quien no hace le hacen, la MUD no ataca de frente con firmeza y decisión dentro de la Asamblea Nacional usando la mayoría calificada para elegir de inmediato a un nuevo CNE y poner orden, reglas del juego electoral a tono con el desafío de nuevas elecciones a unas elecciones generales. Hay que eliminar el estilo acordeón, estira y encoje, que es lo que confunde y desalienta a la Sociedad Civil y enreda el “yoyo” o juego político con la agenda del gobierno que algunos negociadores mercantilista de las partes juegan con cartas marcadas en una mesa situacional del gran casino con los dineros del pueblo venezolano.

Y como si no pasara nada, los intereses de ambiciosos por ser gobernadores o alcaldes sin vergüenza alguna no ocultan su individual agenda política, por encima de intereses de cada región o cada municipio, sin mirar hacia atrás. Pero no hay que abandonar la calle, la calle es la vía para que la dictadura abandone el terrorismo de estado con la fraudulenta ANC que lanzo en tan solo cinco días, un dólar paralelo sobrepasa los 18 mil bolívares ante una economía dolarizada auspiciada por los enchufados. Estamos a punto de que el billete de más alta denominación (20.000 bs) pase a ser un dólar. El salario diario de los pobres venezolanos peor que los hermanos haitianos.

El tiempo de Dios es perfecto. Pronto vamos a salir de este infierno comunista. Así de las cosas.

Por: Jesús Alfonzo Sánchez