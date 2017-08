El Secretario General de Unidad Visión Venezuela en el Estado Zulia, Ing. Ali Espina, anunció que el partido político que representa no ha fijado –aun- posición acerca de su participación en el proceso Electoral Regional pautado para el mes de diciembre 2.017.

“Con mucha responsabilidad informo que todavía en el comité nacional del partido, liderado por el diputado Omar Ávila, no hemos llegado a ninguna decisión, e igual que la junta directiva regional, estamos en espera de la dicha decisión y que los primeros notificados serán los habitantes del estado Zulia, que es lo que a nosotros nos concierne. Sabemos que el proceso de inscripción vía web, dará inicio desde el 8 hasta el 12 de Agosto, de igual manera no tenemos apuro alguno”, dijo Espina.

De igual forma recalcó que desde hace rato, el régimen perdió la confianza de los electores por “ineptos y deshonestos”. Agregó que en este, como en todo proceso electoral de los últimos tiempos, el Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela) va a disponer de todo el aparato del Estado, incluyendo el amedrentamiento de una gran mayoría laboral del país, “conformado básicamente por empleados públicos, pero que de igual forma eso para nosotros no nos molesta, más sin embargo, el ente comicial debe tomar carta en el asunto ya que no garantiza las igualdades de condiciones”.

Agregó el dirigente zuliano, que toca evaluar la situación del país, el proceso “nefasto e inconstitucional” que llevó a cabo el CNE en compañía del Psuv, donde a su juicio, dieron un resultado que no es el verdadero. “Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, y que ellos darían el número de cifra que quisieran, porque no teníamos ningún tipo de de supervisión ni participación”.

En ese particular invitó a la ciudadanía a seguir exigiéndole al régimen que reflexione y mire quienes hoy se sienten amenazados por la situación del país, tanto por la inseguridad, el desabastecimiento general que existe en el estado occidental, “y que estamos completamente seguro que está mal llamada constituyen no va a solucionar ningún tipo de problemas que nos aqueja a todos por igual”.

Asimismo señaló que Venezuela triunfará cuando sus habitantes entiendan el poder de ser mayoría. “No le dejes a los demás el peso de tu voluntad por miedo a las amenazas. ¿Así quieres vivir toda tu vida? Con la Constituyente no van a resolver los problemas del desabastecimiento, no se logrará un salario mínimo adecuado que cubra la Canasta Básica que ya oscila entre los 1.4 millones del devaluado bolívar, no nos van a resolver el problema de la seguridad ciudadana para evitarnos a muchas familias las muertes diaria en mano de los delincuentes, con la Constituyente no habrá oportunidades para que nuestro jóvenes puedan desarrollarse dentro del país”.

En contra posición, Espina, invitó al pueblo del Zulia a seguir trabajando en conjunto para que busquemos solución, Unidad Visión Venezuela seguirá en la calle a lado del pueblo Zuliano, y que no dejaremos nuestra lucha, hasta lograr el rescate del Hilo Constitucional, concluyó.

Nota de Prensa