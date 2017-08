Apoyados en su destacado trabajo defensivo, Trotamundos BBC consiguió su tercer triunfo de la temporada 2017 en la Liga Superior de Futsal Venezuela (LSFV), luego de vencer 2-0 al Deportivo Táchira Fs.C en el Forum de Valencia. El grupo comandado por Luis Vinicio Matheus asegura el primer peldaño del Grupo Centro-Occidental (11 puntos) y buscará mantener el buen momento para la cuarta jornada, ante este mismo rival en San Cristobal.

Para este segundo choque de la serie, el cuadro azul saltó con José Acosta en el arco, Hansel Froilan, Libis Esteira, Paolo Sánchez y Greydelvit Terán. Mientras que la divisa tachirense lo hizo con Angel Araujo, José Falcón, Hender Chávez, Edgar Rodríguez y Luis Ariza.

Bajo la filosofía de marcar la salida del rival, los dirigidos por Luis Vinicio Matheus jugó con una acertada intensidad del grupo desde las primeros compases del compromiso. El conjunto local aprovechó la expulsión de Chavez por los aurinegros, siendo Hansel Froilan el responsable de marcar la primera anotación al minuto 16´.

El guardameta Ángel Araujo fue novedad para los tachirenses, tras salir del juego por una ruptura del tendón de Aquiles a poco de cerrar la primera mitad y quien fue sustituido por Carlos Vásquez. Mentalizados en seguir frenando la ofensiva visitante, el zuliano “Libito” Esteira llevó el segundo gol al equipo azul en el minuto 29´, luego de saque de banda que amplió la venta

de los locales.

“Desde el calentamiento salí a dar lo mejor de mí y no pensé que iba a jugar como titular. He trabajado para esto, sabía que las cosas se me iban a dar y en conjunto hicimos que el arco quedara en cero. El profe siempre trabaja la marca y con una buena

defensiva los goles llegan solos. Todo el equipo está muy mentalizado y en cancha grande nos veremos mejor”, destacó el zuliano José Acosta, una de las figuras del encuentro por Trotamundos BBC.

El grupo de Matheus realizará este sábado un entrenamiento en horas de la tarde, previo a su viaje a tierra andina para la siguiente jornada de la zafra (lunes 7 y martes 8).

Boletín de Prensa