Miedo, pavor e incertidumbre. Eso fue lo que sintió el futbolista marabino Édgar Rito cuando fue detenido el pasado 19 de julio en el sector El Trigal de Valencia, estado Carabobo, y fue recluido durante tres días en la Comunidad Penitenciaria Fénix en Uribana, estado Lara.

“Cualquier adjetivo se puede usar para definir el temor que yo sentí al estar en una cárcel. Fue mi primera experiencia de ese tipo en mi vida. Nunca llegué a pensar que estaría en un sitio así”, declaró en exclusiva el delantero del Gran Valencia FC a El Nacional Web.

El jugador, quien fue liberado en la noche del 2 de agosto y se encuentra bajo régimen de presentación, contó que sintió cierta tranquilidad cuando conoció la prisión porque corrió con la suerte de que varios de los custodios con los que coincidió “no son delincuentes” y les gusta el fútbol

“Las cosas tomaron un poquito de color. Unos reclusos eran de Barinas y me reconocieron cuando estuve en el Zamora. Tampoco es que tuve un trato especial; pero, dentro de lo que implica estar privado de libertad, no me puedo quejar”, detalló.

Relató que por su mente no dejaba de pasar su familia y el futuro de su desempeño como futbolista. “Pensaba en mi esposa, en mi hija, en mi mamá, y en saber que podía perder lo que me queda de carrera. Lo que viví no se lo deseo a nadie”, aseveró.

Dijo que cuando estuvo tras las rejas desconocía el respaldo recibido de parte del gremio futbolero, los medios de comunicación, amistades que tiene en el extranjero, así como de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela (AUFPV).

ACN con información de El Nacional