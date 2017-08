El venezolano Tomás Rincón no está viviendo su mejor momento en el equipo de la Juventus de Turín, al no ver muchos minutos con el club italiano y con la renovación de plantel, el criollo está buscando una alternativa favorable para conseguir minutos en Europa. El Valencia y el Galatasaray están muy interesados en el centrocampista, según el diario AS de España.

El club español habría contactado a la Juventus para la contratación del venezolano, las últimas horas serán importantes para saber el futuro del jugador. El conjunto italiano está abierto a negociar la venta del Vinotinto.

Aunque el centrocampista no maneja esta única oferta, el Galatasaray también está dispuesto a fichar al venezolano.

Turquía sería una buena plaza para que Tomás sume minutos y demuestre todo su potencial, pero el Valencia parece llevar la ventaja sobre el fichaje del venezolano, esto según periodistas venezolanos.

Fuente: Ovación Deportes

Foto: Archivo