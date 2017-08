La mediática Kim Kardashian fue demandada por un hombre que asegura ser el inventor del gadget que ella utiliza para promocionar sus selfies. Si bien es cierto, la estrella desde hace algún tiempo cuida muy bien su imagen en las fotos, por lo que ha estado promocionando las carcasas para celular con luz de LuMee, empresa que según Hooshmand Harooni (supuesto inventor) le “robó” el diseño.

Harooni, asegura que registró la patente en 2013 para un “accesorio de iluminación integrado para dispositivos de teléfono móvil”, y posteriormente vendió la licencia a una compañía llamada Snaplight, según informa el sitio TMZ. Ahora demanda a la empresa de Kim Kardashian, Kimsapricess Inc., por 100 millones de dólares, asegurando se han visto afectados por el hecho de que Kim promocione a la empresa que plagió su diseño y además dice que la propia estrella de reality se lleva una buena comisión por la promoción que hace de LuMee, y la firma Urban Outfitters que lo comercializa una millonaria compensación por el uso de su patente.

Aunque la celebrity no se ha pronunciado la demanda ya fue interpuesta en la Corte Federal de California el pasado 31 de julio. Ante esta situación los representantes de Kim Kardashian difundieron un comunicado en el que afirmaban que la demanda presentada por Snaplight no tiene fundamento. “No es más que otro intento de extorsión. Kim no ha hecho absolutamente nada mal”.

“En enero de 2016 fue la primera vez que Kim Kardashian promocionó las LuMee, y doblamos las ventas de 2015 en un mes”, confesó a Fashionista sobre el acuerdo con la celebridad y empresaria Allan Shoemake.

Con información Ronda