“El derrotado es el gobierno. Estoy convencido de que el gobierno se jugó su última carta y se pusieron la soga al cuello. Esto va a terminar de ser el fin del gobierno. La constituyente no es un proyecto ideológico, es un proyecto corrupto”, afirmó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a propósito de la instalación de la Asamblea Constituyente en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo.

En ese sentido, dijo que la constituyente lo que busca es el quiebre moral de los venezolanos. “La principal misión del gobierno es que la gente se resigne y tire la toalla. Los venezolanos hicimos todo para que ese fraude constituyente no se consumara y evitar que el país se siguiera hundiendo. Por eso no tenemos porque sentirnos derrotados. Debemos persistir para vencer. Yo no voy a rendirme, por eso les pido a ustedes que no lo hagan. La decisión que se va a tomar desde la Unidad, se tomará pensando en el país, porque lo que queremos es un cambio”, indicó.

Capriles reiteró que la constituyente “fraudulenta” no va a resolver los problemas de los venezolanos, al tiempo que aseguro que “el país va a seguir en la calle ante la conflictividad social”.

“Cada hora la situación económica y social es peor. Tenemos una economía que no produce prácticamente nada y un dólar paralelo sobrepasa los 18 mil bolívares y tenemos una economía dolarizada. Estamos a punto de que el billete de más alta denominación (20.000 bs) pase a ser un dólar”.

El mandatario regional reconoció que la lucha que emprendieron los venezolanos en la calle desde el pasado 1ero de abril, ha despertado al mundo, logrando que los gobiernos más importantes no acepten el “fraude constituyente”, por lo que pidió a los venezolanos mantenerse firmes y remar en el mismo sentido hasta derrotar al “adversario que está en Miraflores”.

Prensa Miranda