Benigno Quijada y Arturo Aular, coordinadores municipales de las parroquias Simón Bolívar y Vista al Sol, respectivamente por la alianza democrática, informaron que valientes testigos del propio PSUV, les suministraron los chorizos de algunos centros de votación, en los que se evidenciaba que hubo entre un 10 y un 12 por ciento de participación del electorado oficialista.

Además, explicó Dick Souki, coordinador operativo de la MUD en Bolívar que los coordinadores de los centros de votación de la alianza democrática conjuntamente con los coordinadores de parroquias asistieron al proceso y fueron observadores de la poca asistencia en cada uno de esos centros, evidenciando con fotografías la poca asistencia en cada uno de los centros. “Esto es una prueba más de la valentía de los empleados públicos y trabajadores de las empresas básicas quienes no asistieron a pesar de las presiones y amenazas del gobierno, desafiaron al régimen”.

Retomando la palabra, Quijada expresó que desde San Félix quieren hacer la denuncia de como se desarrollo el fraude, sin colas y con actas en la mano se evidencia que el proceso electoral fue muy pobre, destacando que hubo centros de votación de 6 mil electores y solo sufraragon 900, siendo ésto una historia repetida en todas las mesas. “Eso significa que el pueblo le dio su respaldo a la Constitución y rechaza el fraude del gobierno contra el pueblo el soberano”.

Proceso cargado de ilícitos y mentiras

Por su parte Arturo Aular, coordinador de la parroquia Vista al Sol, expresó que ilícitos como este son una prueba más del fraude que se realizo el pasado 30 de julio en el cual la MUD no participó por considerarlo inconstitucional. “No presentaron testigos, se compraron y dieron el vuelto, por lo tanto esa cifra que no sorprende a nadie de 8 millones de votos, no debe asombrar a los demócratas” culminó.

Nota de Prensa

Fuente: La Patilla