A pesar de la arremetida fascista de las olas de violencia y de las muertes auspiciadas por el odio de quienes no quieren la paz, el pueblo venezolano que de verdad siente su tierra y no permitirá jamás el irrespeto de lo que pretenden decidir nuestro destino, salió a las calles pero a manifestar de manera democrática a través del voto su decisión de ir por los caminos correctos.

Más de ocho millones escogieron a través del sufragio a sus candidatos y candidatas a la constituyente, donde participaron unos 52 mil inscrito entre territorial y sectoriales, esta fue una participación abierta, en la cual, el pueblo pudo participar como ha sido siempre premisa de la revolución, darle poder al pueblo.

Seguimos sumando y yo sé que el pueblo tiene fe en este Gobierno; ayer el ahora constituyente Francisco Ameliach, informó sobre la importante participación de nuestra región, donde 662 mil 446 electores salieron a votar, transformándose esto en 43,16% de participación, superando las elecciones de 2012, evidenciando así una de las más altas participaciones registradas en Carabobo. En referencia nuestra ciudad porteña registró una asistencia de más de 54 mil electores y electoras.

Quiero felicitar a todos los participantes y ganadores, ahora a seguir trabajando, así no haya salido beneficiado por la mayorías y espero entiendan que este es una responsabilidad con todo el país y no para aspiraciones a gobernar. Esta es un evento histórico y una victoria que le pertenece a quienes están dispuesto a trabajar por sacar a esta nación adelante, nosotros los revolucionarios mantenemos el dialogo abierto y creemos que no hay vía posible por medio de la violencia para resolver las diferencias.

Imperio no arrebatará la victoria del pueblo

Como siempre el imperio norteamericano pretende desestimar la fuerza indetenible de un pueblo que ha decidido hoy más que nunca ser libre e independiente, una vez más arremeten en contra de este pueblo, porque sancionar a Nicolás Maduro es sancionar a más de ocho millones de venezolanos que están dispuesto a luchar por esta Patria.

Es inamisible que se pretenda quebrantar la voluntad de un pueblo solo por caprichos de quienes hoy solo quieren lamer la bota de quienes lo patean; quienes ven en el norte una salida a la crisis están tan equivocados y parecen no conocer la magnitud de lo que esto significan, investiguen un poco y no se dejen llenar la cabeza de telarañas y cuentos que no son.

El único interés del gobierno gringo son las mayores reservas de petróleo del mundo existentes. Para ellos seguir conservando su título de potencia, necesitan como siempre mantener el control sobre las riquezas de otros, estoy seguro que esta victoria popular los tiene más esquizofrénicos que nunca. Ellos decían aquí no hay chavista y quedó demostrado que si hay y para rato. No estamos dispuestos a volver a ser colonia. ¡Yankee go home!.

Y ahora … ¿Participarán o no?

Como fue anunciado por el ente rector electoral, la semana que viene deben estar inscrito candidatos y candidatas para las Gobernaciones, que será de los candidatos de la Mud? porque dicen que no participarán, pero por ahí veo algunos pocos que dicen que sí van a elecciones. No es de extrañarse que luego de un proceso con una contundente participación, donde ya algunos de ellos cantan fraude y mucho más en un proceso que no les favorece a ellos por el simple hecho de que no les dio la gana de participar.

Sin embargo, como defensor de la democracia les invito a que vayan escogiendo a sus candidatos y candidatas, háganle honor a ese sector del pueblo que aún cree que de ustedes se puede sacar algo bueno.

Para nadie es un secreto que se usarán las misma maquinas del pasado 30, las cuales además se usaron en las elecciones para la Asamblea Nacional. Pero como en esas elecciones ellos salieron favorecidos no hubo ninguna falla o error por parte de este sistema que como varias veces he dicho, pueden auditarlo las veces que quieran, nosotros no quemamos nada, porque no tenemos nada que esconder.

