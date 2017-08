El mensaje grabado por el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, pocas horas antes de ser regresado a la cárcel, es de una gran importancia para el país, porque revela lo que todo el mundo suponía: una grave fractura dentro de la MUD, ocasionada por dirigentes que pretenden imponer su punto de vista en contra de la opinión mayoritaria del pueblo venezolano con grave perjuicio para el país.

Ledezma tuvo el valor de denunciar, a costa de su propia libertad, que dentro de la MUD hay quienes se han venido oponiendo a un cambio de gobierno a pesar de haber votado por la destitución de Maduro el 9 de enero de este año, cuando se declaró el abandono del cargo y, además, evidenció, que se han cometido errores gravísimos, producto de ambiciones personales e intereses de partido y una incomprensible negativa a priorizar los problemas y a crear estrategias comunes para poner fin a la tiranía.

Es hora de separar el trigo de la cizaña y, aunque Ledezma no dio nombres, es evidente que se refería a personas que todos conocemos, que son quienes se oponen a nombrar un gobierno de transición, pese al mandato explícito expresado en el plebiscito del 16J, los mismos que no designaron oportunamente a los Magistrados del TSJ ni a los Rectores del CNE y que dialogan con el régimen a espaldas de los venezolanos. Quedó claro que la MUD carece de unidad tanto en sus objetivos como en los medios necesarios para alcanzarlos. Eso la hace inviable y obliga a una definición, aún si es a costa de una falsa unidad. No es aceptable el colaboracionismo ni la convivencia con la tiranía

La Gran Alianza Nacional, GANA, considera que el sacrificio hecho por Ledezma al denunciar las manzanas podridas, que le costó regresar a prisión, no puede ser en vano. Los venezolanos de buena voluntad debemos promover un debate nacional –abierto y sin chantajes– sobre los errores cometido por la MUD, las agendas ocultas, las exclusiones y, sobre todo, la soberbia de algunos dirigentes, que ha permitido a la tiranía permanecer en el poder por tanto tiempo.

GANA propone que en este debate se incluyan al menos tres puntos. Primero, la definición del enemigo: no enfrentamos solamente un mal gobierno, sino una tiranía encabezada por un extranjero subordinado a Cuba, lo cual justifica hasta una guerra de liberación. Segundo, en cuanto al mecanismo de cambio: es absurdo proponer salidas electorales luego del mega-fraude del 30J. Y tercero, debe hablarse abiertamente de las Fuerzas Armadas: no podemos permitir que el régimen use las armas de la nación para reprimir a la disidencia, y que la oposición condene de antemano a los militares institucionales que estén dispuestos a neutralizar a los narco-generales y a los violadores de derechos humanos.

Estamos dispuestos a mantener conversaciones sobre estos temas, a fin de buscar conjuntamente, una solución a la grave crisis nacional, la cual debe incluir la salida inmediata del régimen.

Enrique Aristeguieta Gramcko

Presidente de Gran Alianza Nacional