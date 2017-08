Podríamos decir que somos testigos de un crimen perpetrado a plena luz del día y ante los ojos de todo el planeta. El CNE presentó un informe con millones de votos sin ningún sustento, un crimen convalidado por civiles y militares. Así lo afirmó el Concejal de Chacao Diego Scharifker este jueves a través de un editorial publicado en su página de Facebook.

Según Scharifker, el mundo vio con estupor las declaraciones de Antonio Mugica, como representante de Smartmatic, quien expresó claramente que los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente fueron manipulados y según sus cálculos preliminares, dicha manipulación habría sido por al menos un millón de votos.

Este es “un crimen de proporciones monumentales en términos de institucionalidad democrática. Hoy no hay persona en esta tierra que no tenga, al menos, dudas sobre todo el sistema electoral venezolano” manifestó el concejal de la tolda aurinegra en su editorial.

Scharifker sentencia un error de lectura de la actual coyuntura al aseverar que “Lamentablemente no estamos leyendo lo ocurrido de la manera correcta, después de semejante revelación (la de Smartmatic), a tan solo minutos de las palabras del Señor Mugica, se trae a la opinión pública el planteamiento de participar en las elecciones regionales”.

En su escrito, el concejal de Chacao plantea que la participación en las regionales no se reduce al solo hecho de ganar espacios: “Hay una responsabilidad que no podemos eludir ante millones que han sido víctimas del hambre, la escasez, la violencia y la persecución. Hay una situación claramente definida que debe resolverse antes de pensar en elecciones regionales y eso inevitablemente empieza por el desplazamiento del poder de quienes hoy lo ocupan”.

Para Scharifker, las declaraciones del representante de Smartmatic redefinen el escenario político venezolano: “Nuestra capacidad de adaptación y de coexistencia llegó al límite con lo expresado por Smartmatic, esta historia cambió ayer en Londres con la declaración del Señor Mugica. Hay una banda de delincuentes expuesta públicamente y eso no podemos ocultarlo. La revelación de quien maneja las máquinas de conteo de votos es el sello que refrenda algo que ya todos sabíamos pero que no habíamos podido demostrar, quienes ocupan el poder son unos criminales y con esa realidad no podemos tan siquiera pensar en participar en elecciones regionales”.

Boletín de Prensa