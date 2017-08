Pablo Aure, coordinador general de Compromiso Ciudadano, luego de ser consultado sobre la participación de candidatos de la oposición en los comicios regionales, opinó “sin lugar a dudas eso sería una burla dantesca a la memoria de los más de 120 asesinados en estos últimos 4 meses de protestas”.

En este sentido, Aure indicó “Lo que desmoraliza a los venezolanos es la incoherencia de muchos dirigentes de la oposición y no los ataques del régimen, porque de verdad es casi inexplicable cómo por un lado se habla del desconocimiento de las instituciones con la activación del 350, se nombran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se siguen encarcelando utilizando la jurisdicción militar, también se habla de fraude electoral, que se ha dicho hasta el cansancio que no hay separación de poderes, de la ruptura del hilo constitucional, y por el otro salen apurados a inscribir candidatos con el mismo Consejo Nacional Electoral que no permitió el referendo revocatorio, pero si avaló el adefesio de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro” También pretenden olvidar que enero se declaró el abandono del cargo de Nicolás Maduro.

Asimismo dijo “Nunca antes como ahora teníamos tanto apoyo internacional, ya al menos 40 países han dicho que no reconocen la ANC por tener origen y ser electa en un proceso espurio, es imperdonable que, con semejante apoyo, en lugar de aprovecharlo, se le de la espalda y se plantee asistir a elecciones regionales en dictadura ¿después con qué argumentos nos va a seguir apoyando la comunidad internacional, si nosotros en el país legitimamos el régimen dictatorial?”.

“Les aseguro que la mayoría de la oposición, y no me refiero a la MUD, sino al común de los ciudadanos, no está de acuerdo con ir a lavarle la cara a la dictadura, y propongo que así como se organizó un plebiscito, que dicho sea de paso la Asamblea Nacional incumplió porque no nombró los poderes comenzando por los rectores del CNE, pues bien, que a la brevedad posible se organice otra consulta para preguntarle a la gente si quiere ir o no a las regionales, para que vean el resultado”, agregó.

Al ser cuestionado sobre la falta de tiempo para hacer primarias o cualquier consulta popular, Aure precisó “tiempo si hay, lo que en todo caso sería la falta de voluntad. Si el argumento es la premura en la inscripción pues que lo hagan con el compromiso de retirarse en caso que de realizarse la consulta plebiscitaria la mayoría de las personas rechace participar, o en sentido contrario, si la gente realmente quiere ir a las regionales, que se comprometan a cederle el puesto los candidatos que resulten seleccionados por la sociedad civil que ha estado en las calles durante todo este tiempo exigiendo la salida del régimen, desde luego también deben intervenir en la selección las organizaciones partidistas.”

Y continuó “O estamos en dictadura o no estamos en dictadura. Yo sé que sí vivimos en una dictadura criminal, es por eso que no puedo callar y ver como traicionan a los verdaderos libertadores de Venezuela, que son estos valerosos jóvenes que hoy entregan su vida en las calles, a veces con un escudo de cartón, otras con una pancarta, pero siempre con un solo anhelo: el de vivir en una Venezuela libre y próspera, con seguridad y oportunidades para todos”, enfatizó.

Por último, Pablo Aure dijo “pero la verdad es que hablar de estas cosas es precisamente hacerle el juego al régimen que nos quiere distraer y ganar mas tiempo. Imaginen este escenario: vamos a la regionales, ganamos 20 gobernaciones, le lavamos la cara a la dictadura por reconocer a su institución electoral, y luego la ANC de Maduro las elimina o les arrebata todos sus funciones, y así poco a poco llegamos a 2018, peleando por cosas absurdas y ellos siguen evitando ir a las elecciones presidenciales en igualdad de condiciones hasta que les de la gana” Finalizando su intervención con la siguiente propuesta: “de esto saldremos cuando hablemos con sinceridad. Hay algo en lo que debemos estar muy claros ¡aquí debemos nombrar una junta de transición con la garantía de los organismos internacionales, para que se cumplan los acuerdos que en esa junta se establezca como meta. Por ejemplo, el tiempo de permanencia y las acciones a realizar. Todo pasa por salir de Maduro y de todo lo que su régimen significa que no es otra cosa que hambre miseria y corrupción!

Nota de Prensa