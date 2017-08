Osmariel Villalobos abandonará el programa matutino Portada’s. ¿El motivo? La ex Miss Earth Venezuela se lanzará al agua este año con su ahora prometido Juan Pablo Galavis.

Así lo reveló Villalobos, durante la emisión del mencionado magazine. Galavis le había pedido la mano a la animadora venezolana en medio de un viaje que realizaron a Alaska. “Se arrodilló a ponerme la roca”, detalló.

Kerly, le preguntó, entonces, que si tras ese compromiso entre sus planes estaba dejar el espacio de Venevisión y, por supuesto, su país natal, a lo que respondió:“Irme de Portada’s es algo que ya yo tenía en mente, no por dejar a Venezuela, por supuesto que no, porque yo estoy demasiado agradecida con mi público, con la producción, con el canal, que desde hace cinco años me acogió y he aprendido muchísimo”.

“Si ya yo quiero formar una familia al lado de mi esposo, pues tengo que decidir irme de Venezuela, porque Juan Pablo no tiene nada que hacer en Venezuela, y él tiene mucho trabajo en los Estados Unidos”, añadió.

ACN