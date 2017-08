La fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, anunció la noche de este miércoles que tras las declaraciones de la empresa Smartmatic sobre el proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ocurrido el pasado 30 de julio, ordenó una averiguación en contra de las rectoras del Consejo Nacional Electoral.

Durante una entrevista para la cadena internacional CNN, la fiscal explicó que el anuncio hecho por el representante de la empresa encargada de la telemática durante los comicios electorales en el país es muy grave, ya que hay indicios que indican que podrían haber manipulado la data y las cifras.

Consideró que lo expuesto por los representantes de Smartmatic es un elemento más que permite inferir que el proceso de la Constituyente solicitado por el presidente Nicolás Maduro es fraudulento, considerado también como inédito y que constituye para ella estar ante un posible delito de Lesa Humanidad, por lo que ordenó la averiguación de las cuales se determinará si acudirán a instancias internacionales o no. “Al margen de la Constitución se ha generado una serie de elementos contrarios al imperio de la ley”, dijo Ortega Díaz, quien agregó que la imposición de la Constituyente lo que ha agravado la crisis económica, social y política del país.

Sobre el proceso de la Constituyente, Ortega Díaz indicó que es una situación inédita que es trascendental y que otorgaría atribuciones infinitas al Gobierno, siendo además ilegítimo, donde no hubo suficiente participación del pueblo. “Es posible que estemos en una situación donde ni siquiera haya participado el 15% de los electores. Este país ha perdido todas las libertades progresivamente… cada vez aumenta la represión. Todas estas acciones enrumban a un país hacia un régimen dictatorial. Lamentablemente si seguimos avanzando en estas posturas perderemos la democracia”, dijo.

Ledezma y López

Destacó que sobre la nueva detención del alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, ya la fiscalía fue notificada y han iniciado un recurso de apelación, ya que la medida adoptada por los tribunales no fue notificada al Ministerio Público, quien es el órgano que lleva la averiguación, agregando además que la única forma de que un tribunal adopte una medida sin notificar al MP, es cuando dicha acción beneficia al procesado, mientras que en el caso del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López resaltó que no han sido notificados sobre el caso y no puede pronunciarse.

Odebrecht

Ortega fue interpelada sobre las sanciones que ha impuesto en los últimos días Estados Unidos en contra de altos funcionarios venezolanos, específicamente por casos de narcotráfico, así como las averiguaciones adelantadas por el caso Odebrecht, a lo que respondió solamente por el caso de la empresa brasilera, recalcando que una de las rectoras del CNE habría firmado algunos documentos sobre los contratos de la empresa investigada, pero aseveró que la averiguación está en proceso sumarial, por lo que no podría ofrecer mayores detalles.

Secuestro de la familia

Manifestó que mientras se encontraba en Brasil reunida con fiscales generales tratando el tema de Odebrecht, tuvo que viajar nuevamente a Venezuela para atender el secuestro de su hija y de su nieto, quienes duraron tres días en manos de sus plagiarios. Ortega no explicó si se realizó pago alguno de un rescate o hubo una operación policial para recuperar a sus familiares.

La Fiscal también denunció que desde que asumió una postura crítica al actual Gobierno tanto su hogar, en casa de sus familiares como la propia sede del Ministerio Público han sido objetos de asedio por parte de grupos radicales simpatizantes de Nicolás Maduro.

Fuente: Caraota Digital.