“Todos estos días la Constituyente comienza a prepararse para su magna instalación mañana (4 de agosto de 2017), me han informado que todos los preparativos van en perfecta cooperación, será la Constituyente que hable y decida”, aseveró el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Desde una jornada de trabajo, denominada Jueves de Misiones, realizado en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado sostuvo que existe un “buen espíritu de preparación, pido a todas las instituciones y al pueblos paz, tranquilidad, alegría, serenidad, confianza, en los pasos que hemos dados y en los que vamos a dar en los próximos días, semanas y meses. Mañana habrá una gran movilización del pueblo para llevar la constituyente y abrazarla con la fuerza, el calor y la energía del pueblo patriota y revolucionario. Siempre en paz, que no haya provocaciones, ni se caiga en provocaciones”.

Refirió que todo indica que la cooperación de la vieja Asamblea Nacional con la soberana, original y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) marcha bien desde el punto de vista protocolar, institucional, “buenas señales de los que queremos paz, tranquilidad y concentrarnos en gobernar, solucionar los problemas de nuestro pueblo”.

Al iniciar su alocución, indicó que en este Jueves de Misiones, aún existe un clima impactado del inmenso caudal humano, de la victoria del 30 de julio, que trajo la paz, “llegó la constituyente y trajo la paz, se anunció la constituyente y la paz se hizo”.

“Que la paz perdure y podamos consolidar la paz con justicia económica, con igualdad económica, igualdad social, inclusión, convivencia y respeto entre los venezolanos y ese capítulo del terrorismo, de quemar a seres humanos, de violencia y de balas, sea dejado en el pasado (…) como lo dejó el pueblo de manera heroica. En el país, todo el país, así fue…”.

No dudó en ratificar que quién salió a votar lo hizo porque estaba decidido a la paz, “fue una gesta verdaderamente heroica, no fue una elección cualquiera…, que le precedió una guerra psicológica, huelga general indefinida que se les fue de las manos, auto trancazos, asesinatos, hace dos semanas, una semana” y un “Donald Trump declarando que se tenía que parar la constituyente y los países gobernados por la derecha, de manera insolente, llamando a que se suspendiera la ANC. Este pueblo no se deja intimidar”.

Reveló igualmente que está en marcha una investigación, ya muy adelantada, de que grupo terrorista dio la orden de disparar en zonas determinadas en las mañanas y las tardes, durante las guarimbas para desestabilizar al país.

Sin embargo, reiteró el Presidente: “8 millones de valientes que quieren paz, que nos une con un deseo: la paz, la unión y la superación de los problemas (…) El que tenga ojos que los abra bien para que pueda ver la realidad; y el que tenga oídos que escuchen bien el rumor, la presencia, la voz de un pueblo que dice: Paz, unión, independencia y soberanía”.

Fuente: Prensa Presidencial