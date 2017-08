Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

Hoy te reunirás para comer con varios de tus mejores amigos y te ofrecerán ese apoyo, alegría y afecto verdadero que todos necesitamos para sentirnos plenos. Tus finanzas podrían resentirse si gastas más de la cuenta; evita ser muy materialista. Tu salud es óptima, tanto física como espiritualmente: sigue cuidándote y cuidando a los demás.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Si no tienes pareja, estos días tendrás un sinfín de oportunidades en el terreno amoroso, pero no pasarán de ser romances pasajeros. No tendrás problemas económicos, pero deberás tener gran fuerza de voluntad para no caer en el derroche compulsivo. Procura hacer ejercicio, cuidar tu dieta y dormir un mínimo de ocho horas.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Estás en un momento muy dulce en cuanto al amor y los sentimientos: no desaproveches esta oportunidad. En lo laboral, recibirás ciertas noticias que te obligarán a realizar grandes cambios en tu carrera. La energía positiva del amor te llenará de vitalidad y entusiasmo, y te sentirás pleno.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

Clima favorable en la esfera sentimental para los solteros: los anhelos se cumplirán y los encuentros románticos serán muy fértiles. En el terreno laboral, céntrate en dirigir tus acciones y muéstrate más convincente. Una alimentación equilibrada combinada con ocho horas de descanso asegurará tu bienestar físico.

LEO : nacidos de 23 de julio al 22 de agosto

Los astros te sonreirán en el amor y podrás disfrutar de citas amorosas divertidas y sensuales. Tu desempeño laboral es excelente y no pasa desapercibido ante los demás, aunque todavía no te sientas recompensado. Procura hacer deporte al aire libre y conectar con la naturaleza para recuperar tu dinamismo vital.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vientos huracanados llegan a la esfera afectiva: deja que pase el temporal y protégete. El trabajo seguirá siendo tu fuente de tranquilidad y desconexión: procura que siempre haya un entorno armonioso y agradable. Tu salud flaquea: procura hacer yoga o meditación durante unos minutos antes de dormirte.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cambios en tu vida afectiva: si ya no deseas seguir con tu relación o si quieres empezar un romance nuevo, es el momento ideal para hacerlo. Deberás enfrentar situaciones injustas que te harán perder dinero. Tus problemas emocionales podrían desequilibrar tu salud: procura estar calmado y reflexionar antes de actuar.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

Es posible que tus idas y venidas en el amor enojen mucho a tu pareja: no juegues con algo tan importante como tu relación. Hoy tendrás que hacer un verdadero esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias profesionales. Sé prudente con la alimentación y haz ejercicios suaves para relajarte.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

En el amor, tendrás graves problemas de comunicación que empeorarán los conflictos sentimentales irresueltos de vuestra relación. En el trabajo, tendrás una nueva oferta laboral que te entusiasmará. Te sentirás algo débil, cansado y sin mucha fuerza: prueba con remedios homeopáticos y notarás una gran diferencia.

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

Podrías tener conflictos amorosos si tu relación es incipiente: procura sembrar la confianza para que tu pareja se sienta segura. En el trabajo, tu pasión y creatividad deslumbrará a jefes y compañeros. Te sentirás bien, pero debes evitar las corrientes de aire y los cambios de temperatura bruscos para mantenerte sano.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si idealizas tanto el amor, nunca ninguna pareja podrá satisfacer tus elevadas expectativas: relájate y disfruta de cada momento. En el trabajo, tendrás cada vez más proyectos, pero no te interesan demasiado: no bajes la guardia y sigue demostrando tu profesionalidad. Hoy podrías padecer dolores de cabeza y mareos: podrías tener sinusitis.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

A nivel amoroso, te sentirás acorralado: trata de tomarte tu espacio personal y no culpar a nadie de tu agobio. Tus finanzas podrían resentirse si no eres prudente con tus gastos. Te sentirás algo cansado y con molestias estomacales: evita el alcohol y las comidas pesadas para facilitar la digestión.

