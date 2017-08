Como una falta de respeto a las reglas y acuerdos que sostienen la institucionalidad del país calificó el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga sobre el cese de operaciones de varias aerolíneas en Venezuela.

“Las compañías aéreas no tienen un análisis de entorno distinto al de las de otros sectores. La economía venezolana está deteriorada al punto de que no sirve para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la población. El aislamiento al que el país ha estado expuesto, como consecuencia de su mala conducta en términos crediticios, de no respetar los acuerdos a los cuales llegan y de desconocer contratos, hace que las empresas extranjeras se alejen de Venezuela”, dijo.

Recordó que ya hay muchas compañías que no venden al país, o no operan ni invierten en él. Atribuye esto a que no se respeta la propiedad privada ni el Estado de Derecho.

Insistió en que Venezuela debe cambiar y adoptar una economía de mercado con autoridades que tengan los conocimientos y competencias que la puedan dirigir.

