Luego de los resultado anunciados por el Consejo Nacional Electoral de la constituyente comunal, el concejal de Caracas, Jesús Armas, aseguró que Nicolás Maduro firmó su acta de defunción política al cometer el mayor fraude electoral de la historia.

“Arranca una nueva etapa de lucha en Venezuela. Ayer todo el mundo fue testigo de cómo Nicolás Maduro firmó su acta de defunción política al cometer el mayor fraude electoral de la historia. Como Nerón quemó a Roma, Nicolás inició un incendio en el PSUV y en la dictadura”, informó Armas.

El concejal caraqueño detalló que a partir de hoy empieza una lucha de poder interna entre quien vaya a asumir la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente y el propio Presidente Maduro. “Dos presidentes un país, una carnicería política y más ingobernabilidad”, agregó.

Por otro lado, aseguró que ayer falleció toda confianza que pudiese quedar en el sistema electoral porque el mundo entero vio centros electorales vacíos y luego la delirante cifra de arrojo Tibisay Lucena. “Quedaron desnudos ante el mundo, ante los venezolanos, demostrando que no tienen apoyo popular”.

Para Armas, el gobierno perdió toda legitimidad y resaltó que la Unión Europea, Estados Unidos y diferentes países latinoamericanos anunciaron que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente. “Lo más importante, es que ahora que sabemos qué tan pocos son ellos, en comparación de lo mucho que somos nosotros, saldremos con más fuerza a las calles a seguir presionando para la salida de la dictadura. Recordemos que la ANC es solo un obstáculo más, pero nuestra razón para salir a las calles es de fondo.

Nuestro objetivo es transformar un sistema de represión e injusticia, en uno de libertad y oportunidades, para lo cual necesitamos como paso fundamental la salida de Nicolás Maduro. No dejemos que el fraude o la violencia nos saquen de foco, no dejemos que la desesperanza que intentan sembrar nos gane. Nosotros somos el pueblo de Bolívar y no hay manera de que unas personas minúsculas de alma nos roben el futuro”, concluyó.

Nota de Prensa