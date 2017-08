En la vida hay que tener coraje para tomar decisiones políticas trascendentales, tal como lo hizo el 1ro de mayo de este año el Presidente de la República quien sorprendió a todos con el anuncio de entregar el poder que el pueblo le había otorgado, manifestando así su determinación de transferir el poder de ese pueblo para que defienda la voluntad soberana, dejando claro la vocación democrática y la voluntad política ya que las grandes decisiones las resuelve la mayoría por vías pacificas y constitucionales.

Se convoca así la Asamblea Nacional Constituyente presidida de una amplia consulta nacional con excelentes resultados, la mayoría dijo Sí Va!!! Con la votación de más de 8 millones de voluntades y no podía ser de otra manera que la expresión del pueblo de Chávez y de Bolívar que venció todo tipo de amenazas internas y externas con valentía y firmeza, se hizo visible el Bravo Pueblo!!!

El domingo 30 de Julio ocurrió una especie de avivamiento, la resurrección de un pueblo, el espíritu de Chávez que regresó hecho millones para iluminar el camino a seguir y el relanzamiento de la revolución bolivariana. Debemos estar bien atentos con mucha atención sobre las amenazas del señor Donald Trump de ejercer un bloqueo económico a nuestro país, así como la comparsa de gobiernos títeres que lo acompañan, como el de Peña Nieto en México y Santos en Colombia, además de otros que han convertido a sus gobiernos en la meca de la corrupción y el narcotráfico, entre ellos, Brazil y Paraguay.

Es importante destacar el silencio cómplice de la oposición frente a las sanciones y amenazas del imperio contra nuestro país, llama poderosamente la atención que frente a las sanciones del Presidente de Venezuela, jefe de estado y de gobierno, deja una clara provocación quedando en evidencia sus pretensiones de tumbar un gobierno por vías no democráticas, no es posible que no haya ni un solo pronunciamiento de estos sectores apátridas, colocándolos en una posición evidente de colaboracionismo servil con el amo imperial y que claramente arreciara sus acciones de desestabilización buscando plantear a nuestro país como una nación fallida, que debe ser intervenida militar o diplomáticamente; frente a esta amenaza 8 millones le hablaron y le gritaron al mundo que este país no será subastado ni tutelado por nadie y esa minoría de traidores a la patria les llegará la hora de rendir cuentas ante los tribunales de justicia.

La ANC debe dotar inmediatamente al estado venezolano de las herramientas para liberar los territorios sometidos por los terroristas, así como aquellos que aplican la usura y la especulación en nuestra economía aunado a la venta del billete en efectivo como mercancía, esta extraordinaria votación ratifico en primer lugar a Nicolás Maduro como el líder de la Paz y también al chavismo como la fuerza que puede liberar al pueblo, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos!!!!