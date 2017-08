Hemos saltado al vacío. Medio continente no reconoce a la Prostituyente y la otra mitad le cobra caro a Maduro su dubitativo respaldo. En el plano nacional, la protesta ciudadana crecerá y se hará más insistente en la medida en que la ANC siga demostrando su inutilidad para resolver la dramática crisis humanitaria que este pueblo hambriento está sufriendo. Y, peor aún, las fisuras a lo interno del régimen se hacen mucho más notorias, al punto en que hoy no sabemos quién está al mando, si Maduro o Diosdado. La evaluación de la Prostituyente demuestra haber dejado al oficialismo un saldo negativo, un mal sabor de boca, una derrota autoinfringida.

Sin embargo, hoy el debate es ¿qué tipo de régimen es Venezuela? Pues, en principio, debemos admitir que si bien es cierto que los principales partidos políticos de oposición lograron cumplir todos los requisitos, legales e inventados, para su legitimación, el CNE no ha dicho finalmente su dictamen, es decir, oficialmente el Estado no reconoce a la oposición política.

Por otro lado, aunque se efectúe el llamado a las larga e ilegalmente postergadas elecciones regionales, la ANC repercute sobre las condiciones que hacen libres y transparentes esos comicios. Fíjense, si los candidatos de oposición no se inscriben, harían las elecciones regionales para ganar todas las gobernaciones por forfait. Si los candidatos de oposición se inscriben y, obviamente, ganan, intentarán eliminar las gobernaciones con su fascistoide ANC con lo cual quedaría Venezuela irremediablemente calificada como un Estado Fallido y Forajido. Estamos presenciando las condiciones de un gobierno que implanta la de Jalisco, si no gana, arrebata.

Y ¿qué podemos decir de la libertad de prensa?, tras muchos años de cierre de medios, de persecución de periodistas, de maltrato a la disidencia. La ANC, dio un paso más allá. Todo indica que se ha instalado la idea de que quien critique a este gobierno será procesado en los tribunales militares por el delito de pensar.

Dicho esto, ¿Qué haremos desde la oposición considerando que ahora, por decisión administrativa del CNE, estamos en una clandestinidad forzosa y padeciendo la extrema persecución por los cuerpos represivos del Estado?. Pues, luchar y vencer. Eso es lo que hacemos los adecos, los que suscribimos el pensamiento, palabra y acción de Rómulo Betancourt, luchar y vencer. Contra todo pronóstico, los pueblos vencen a los tiranos y David vence a Goliat. Y en este caso, lo haremos con votos.

La juventud de este país no está en la cruel disyuntiva que el gobierno intenta imponer: “o te vas del país o te damos un tiro en la cabeza”. No. La juventud de este país, todo el pueblo, tiene la alternativa de unirse contra la opresión, de organizarse para los escenarios de lucha por venir. Personalmente, no me iré de Tocuyito, seguiré denunciando sus padecimientos, sus problemáticas, sus angustias, tendrán que fusilarme si quieren que deje de caminar sus calles, sin necesidad de capucha y sin piedras, sino con ideas para cambiar a Venezuela, a Carabobo y a Libertador. #RetrocederNunca

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica